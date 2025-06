Milan senza freni, Ricci non basta: doppia accelerata per un centrocampo stellare

Il Milan è sempre più orientato a plasmare una mediana da sogno. Dopo Modric e un Ricci sempre più vicino, Tare punta ad altri due colpi sensazionali per il centrocampo di Allegri.

Il Milan comincia a fare sul serio. I tifosi rossoneri assistono, finalmente, ad un’accelerata del club sul fronte mercato. Dopo settimane di “letargo”, condite da tanti nomi accostati al Diavolo ma nessuna fumata bianca, si intravedono i primi segnali di una nuova squadra, rivoluzionata da diverse cessioni importanti ma con ingressi di spessore. I primi due colpi del Milan saranno a centrocampo. A separare Modric e la nuova vita a Milano c’è solamente il Mondiale per Club, a seguito del quale firmerà il nuovo contratto, mentre tutto lascia pensare che anche Samuele Ricci farà parte dell’organico di Max Allegri.

Milan, Ricci ma non solo: altri due colpi per Tare

“Al 99,9% il centrocampista azzurro sarà rossonero“, queste le parole recitate dal giornalista Matteo Moretto. Un interesse, quello per l’ormai ex Torino, che pone le sue radici all’estate scorsa, ma solo adesso la trattativa appare definita. Ciononostante, l’impressione è che il Diavolo non si accontenterà di accogliere il classe 2001. Il piano di Tare è chiaro: un profilo futuribile ma già pronto per il grande salto, l’altro di maggiore esperienza. Parametri che, rispettivamente, portano ai nomi di Ardon Jashari e Granit Xhaka.

Lo svizzero del Club Brugge interessa eccome alla squadra di mercato di via Aldo Rossi. Secondo Moretto, sono attesi nelle prossime ore nuovi contatti tra la dirigenza rossonera e i vertici della società belga. L’ultimatum del Milan ammonta a 27 milioni più cinque di bonus, mentre il Bruges vorrebbe arrivare il più vicino possibile al tetto dei 40 milioni. L’operazione rimane complicata, ma non si può escludere a priori un rilancio da parte di Tare.

Milan, la pista Jashari rimane complicata: contatti nelle prossime ore col Bruges

I dirigenti milanisti non mollano la presa nemmeno sul connazionale di Jashari, Xhaka. La volontà di trovare un accordo con il giocatore è reciproca, in quanto il veterano del Bayer Leverkusen ha già ammiccato al Diavolo. Ora, come sottolinea “Il Corriere dello Sport”, non resta che convincere la società tedesca, che chiede almeno 15 milioni per lasciare partire il 32enne.

Anche in questo caso, servirà uno sforzo ulteriore da parte del Milan, che dovrà alzare l’asticella dai 10 milioni messi sul piatto. Una cosa è altrettanto certa. Il Diavolo vuole fare di tutto per dimenticare Tijjani Reijnders e consegnare nelle mani di Allegri un reparto di centrocampo stellare.