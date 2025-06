Milan, chiuso un altro colpo: 2 affari in Serie A

Il Milan continua a essere uno dei club più attivi sul calciomercato: chiuso un altro colpo, ma attenzione a un altro profilo in Serie A

C’è aria di rivoluzione in casa Milan. Dopo una stagione andata parecchio male, in cui i rossoneri sono finiti fuori dalle coppe, i cambiamenti ci sono già stati e non sono per nulla di poco conto. Il Diavolo ha scelto di ripartire da Igli Tare e Massimiliano Allegri in panchina, due profili parecchio affidabili e che conoscono bene la Serie A.

Il centrocampo, la zona nevralgica del campo, è il reparto su cui la dirigenza sta intervenendo con maggiore forza. Prima fu Luka Modric, che verrà annunciato dopo il Mondiale per club, ma ora vengono seguiti tanti altri nomi da mettere al suo fianco. Nelle ultime ore, proprio in tal senso, è arrivata una nuova notizia parecchio importante.

Milan, pronto un altro colpo per Allegri

Dopo l’addio di Tijjani Reijnders, serviranno almeno altri due colpi per completare il centrocampo. Da tempo la società rossonera sta trattando Xhaka, mediano svizzero di grande esperienza che potrebbe essere il fulcro del gioco e garantire la giusta copertura.

Poi, il quadro sarà completato attraverso l’inserimento di giovani di livello. E proprio uno di questi è ormai in dirittura d’arrivo. Stiamo parlando di Samuele Ricci, mediano che da mesi è finito nel mirino del club del capoluogo lombardo, con diversi contatti tra le parti per arrivare alla fumata bianca.

Allegri apprezza le caratteristiche del calciatore italiano e nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione piuttosto decisa per tentare di chiudere l’operazione. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto, l’affare è ormai in dirittura d’arrivo per 25 bonus inclusi. Le cifre sono più basse rispetto a quanto si paventava fino a qualche giorno fa. Ma potrebbe non essere finita, visto che anche Jashari e Javi Guerra restano in lizza.

Come stanno le cose per un altro centrocampista in Serie A

Un altro profilo che piaceva non poco al Milan era quello di Morten Frendrup, uno dei migliori recuperatori di palloni di tutta la Serie A, grazie a grandi capacità di corsa e un’impostazione scolastica e ben presente.

Nelle ultime settimane, però, il mediano del Genoa è completamente uscito dai radar per dare spazio ad altri profili. Ora in prima fila resta Ricci, ormai sempre più vicino a vestire la maglia del Milan.