Sorpresa Milan per Allegri, ribaltone di mercato: ora cambia tutto

Inizia a delinearsi il nuovo Milan e il club rossonero valuta come comportarsi riguardo i giocatori in rosa.

Loftus Cheek è stato protagonista di alcune voci di mercato estive che lo vedevano lontano dal Milan. Tra questi rumors era forte la notizia che riportava l’interesse della Lazio di Sarri, con cui il giocatore aveva giocato una delle sue migliori stagioni con il Chelsea. La permanenza del giocatore, fino a pochi giorni fa, era più precaria che mai ma negli ultimi giorni sembra essere scattata la scintilla con Allegri.

Allegri è convinto: Loftus Cheek sarà uno dei pilastri del gioco del Milan

L’allenatore toscano Allegri dovrà tenere in considerazione le due stagioni di Loftus in rossonero, scandite da due facce diametralmente opposte. L’ultimo anno di Loftus Cheek è stato segnato da troppi infortuni fisici che ne hanno condizionato l’intera stagione. Mentre nel primo anno in maglia rossonera l’impatto dell’inglese è stato devastante, oltre a prestazioni decisive riuscì a collezionare un bottino di 10 gol.

A prescindere da qualsiasi statistica, Massimiliano Allegri sembra essersi innamorato delle caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore. Il tecnico vede nel giocatore grandi qualità e punterà a renderlo un centrocampista d’ intensità cercando di creare un giocatore dominante all’interno del centrocampo rossonero, capace di strappare la partita soprattutto da un punto di vista fisico. Per farlo sarà fondamentale lavorare dal punto di vista atletico, vero tallone d’Achille del giocatore.

Bisognerà aspettare il ritiro a Milanello per capire come Allegri lavorerà sul giocatore ma per il momento il Diavolo ha definitivamente blindato il centrocampista, come confermano le ultime dichiarazione di Tare in merito al giocatore:

“Loftus-Cheek è uno dei centrocampisti più completi nel panorama europeo. Può essere un giocatore fondamentale per il Milan nella prossima stagione: dobbiamo cercare di gestire meglio la situazione degli infortuni, ma il valore del giocatore non si discute»