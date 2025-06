Theo Hernandez verso i saluti, sorpresa Milan: deciso il nome del sostituto

Il mercato del Milan è solo all’inizio ma la società deve valutare soprattutto il sostituto di Theo. Vari nomi nel mirino del club.

L’avventura del terzino francese Theo Hernandez è ormai ai titoli di coda con la maglia del Milan. Per l’ex capitano rossonero l’avventura si è conclusa malissimo, c’erano ben altre aspettative ma ormai non c’erano più possibilità di restare insieme. Zero chance per il rinnovo e alla fine – è questione di giorni – il giocatore si trasferirà in Arabia Saudita.

Mercato Milan, si lavora al sostituto di Theo Hernandez

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci il trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal con i due club che hanno raggiunto un accordo sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus e il giocatore sembra vicino ad accettare l’offerta della squadra di Simone Inzaghi. L’allenatore vorrebbe il terzino che conosce bene da rivale e ora sta a Theo decidere se accettare o meno.

Secondo alcune indiscrezioni Theo Hernandez sarebbe pronto ad accettare l’offerta da 18 milioni di euro annui e si lavora cosi al possibile nome per la sua sostituzione. Trovare un giocatore di tale calibro non è facile, il club è al lavoro e Tare ha una lista di nomi sul proprio taccuino, l’ultimo nome è una ‘vecchia fiamma’ che il club già monitora da tempo.

Occhio Milan, contatti con il club per due nomi

Arrivano nuove indiscrezioni in casa Milan e il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto su chi potrebbe sostituire il forte calciatore francese. Tare ha una lista di nomi su cui puntare e uno dei giocatori nel mirino del club è il laterale belga De Cuyper, giocatore molto richiesto anche in Premier League e considerato tra i migliori giovani sul panorama internazionale.

Dopo anni di rumors De Cuyper sembra pronto al grande salto, in Premier si è parlato di vari nomi ma il Milan monitora da tempo il giocatore e potrebbe piazzare l’affondo. In questi giorni Milan e Club Brugge trattano il centrocampista Jashari, ma oltre a lui le parti starebbero trattando anche De Cuyper e non va escluso a priori quello che sarebbe un clamoroso doppio colpo dal Belgio.

Il Milan lavora per rinforzare la rosa, attenderà l’ufficialità dell’addio di Theo Hernandez e poi piazzerà l’affondo. Il club rossonero ha le idee chiare, presto ci sarà l’affondo.