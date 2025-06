Rivoluzione di mercato Milan: Tare cambia il centrocampo, pronti 3 colpi

Il mercato del Milan in entrata ancora deve cominciare ufficialmente ma il club rossonero è molto attento a ogni dettaglio.

In casa Milan la priorità è rinforzare la rosa in tutti i reparti e il club vuole accontentare le richieste del neo allenatore Massimiliano Allegri. Diversi giocatori nel mirino, il club rossonero in particolare vuole rinforzare il centrocampo, un reparto orfano di Tijani Reijnders, ceduto in queste settimane al Manchester City.

Anche giocatori come Bennacer, Musah e probabilmente anche Bondo sono in uscita, il club vuole cedere e poi rinforzare la rosa, servono colpi in ogni reparto e la società sta valutando la possibilità di fare un’autentica rivoluzione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport potrebbero esserci ben tre rinforzi in questo reparto con il Milan pronto a fare un corposo investimento.

Mercato Milan, occhio al colpo a centrocampo

In queste ore il Milan sta provando a chiudere il colpo Samuele Ricci con il Torino, una trattativa complessiva da 25 milioni di euro. Ma non è l’unico e come riporta la rosea potrebbero esserci tre colpi importanti a centrocampo. Oltre a Ricci potrebbe arrivare in cabina di regia uno tra Jashari e Xhaka, entrambi svizzeri ma con costi ed età molto differenti. Il primo è giovane e viene valutato 35 milioni di euro mentre il secondo è un colpo che garantirebbe qualità ed esperienza, un profilo da 12-15 milioni.

Tra i vari nomi il club rossonero osserva anche Javi Guerra del Valencia, Tare ha già offerto 20 milioni di euro per il suo cartellino ma il club spagnolo chiede molto di più. Insomma una rivoluzione totale a centrocampo, il Milan ci pensa.