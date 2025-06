Doccia fredda Xhaka, salta il colpo per il Milan? L’annuncio è netto

Il centrocampista del Bayer Leverkusen Granit Xhaka è uno dei nomi accostati al Milan in questi ultimi giorni.

Il calciomercato del Milan sembra ora prendere una direzione ben precisa con i rossoneri che appaiono sempre più vicini al centrocampista del Torino Samuele Ricci. Di controtendenza invece le cose non vanno per il meglio per il centrocampista della Nazionale svizzera e del Bayer Leverkusen Granit Xhaka, anch’egli obiettivo di mercato del club rossonero.

Il Milan segue questo profilo da tempo ed è un nome che garantirebbe qualità ed esperienza ai rossoneri, un giocatore che piace sia ad Allegri che a Tare ma – nonostante i rumors annunciati ieri sera da Sky – le cose non sembrerebbero prendere una buona piega, anzi tutt’altro. Le ultime dichiarazioni non lasciano dubbi.

Xhaka Milan, il Ds del Bayern gela i tifosi rossoneri

Ieri il giornalista Sky Gianluca Di Marzio parlava di un’offerta tra gli 8 e i 10 milioni che sarebbe bastata ai tedeschi, ma a quanto pare non è cosi. In primo luogo il Bayer Leverkusen non può cedere il giocatore a meno di 12 milioni per evitare minusvalenze, ma non è solo questo. Le ultime dichiarazioni appaiono molto nette a riguardo.

Il Ds del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha commentato cosi a Kicker gli ultimi rumors sulla trattativa Xhaka: “Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka. Da parte nostra non c’è volontà di venderlo, è un giocatore importante per noi” con il dirigente che ha cosi chiuso ad ogni rumors.