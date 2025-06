Doppio colpo Milan, Tare pronto all’affondo: Inter beffata

Il Milan di Igli Tare vuole rinforzare tutti i reparti ed il club rossonero lavora in particolare a due interessanti obiettivi per la difesa.

Siamo solo all’inizio del mercato ma il diktat societario è ben chiaro in casa Milan. Nessuna clamorosa rivoluzione ma solo nomi di primo piano per rinforzare il club e profili giovani e di grande prospettiva. Magari non nomi famosi, ma giocatori che possono iniziare in rossonero un percorso utile per aiutare la squadra a vincere. Si sono fatti vari nomi nelle ultime ore e il club rossonero in particolare lavora a due profili per la difesa.

Mercato Milan, possibili colpi in difesa

Il Milan cambierà alcune cose ma cerca alcuni profili per rinforzare la rosa in difesa. In primo luogo servono fare delle uscite, giocatori come Thiaw, Tomori ed Emerson Royal sono in uscita e poi ci sono altri profili ancora da valutare; almeno in questo reparto potrebbero cambiare tante cose ma Allegri vuole giocatori di talento – anche se molto giovani – da cui ripartire.

Il primo nome sul taccuino di Allegri e Tare è il difensore del Parma Giovanni Leoni, giovane talento del club ducale che si è messo in mostra nell’ultima parte dello scorso campionato. Leoni piace molto a tutte e tre le squadre big del Nord Italia ma il Milan fa sul serio e come riporta la Gazzetta dello Sport vuole anticipare la concorrenza e chiudere questo colpo.

Mercato Milan, un ‘fratello d’arte’ per la fascia

Leoni piace molto al Milan ma il Parma vorrebbe tenerlo un altro anno e servono solo offerte folli per convincere il club a cedere, sicuramente cifre superiori ai 30 milioni di euro e al momento quindi appare complicato trovare un accordo. Un eventuale cessione a titolo definitivo di uno tra Thiaw e Tomori potrebbe sicuramene facilitare le cose.

Ma oltre a lui serve un terzino destro ed un profilo che possa numericamente prendere il posto di Kyle Walker, non riscattato dal club rossonero. Come sottolinea la rosea il primo nome per la fascia è quello di Guèla Douè, fratello della stella del Psg Desirè, mattatore della finale di Champions e incubo dei cugini dell’Inter.

Douè è un terzino destro dello Strasburgo, classe 2002, e un profilo molto interessante che la società vuole provare a chiudere, il club francese lo valuta circa 16-18 milioni di euro.