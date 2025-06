Ricci Milan, ora la chiusura è più vicina: l’annuncio di Romano non lascia dubbi

Emergono interessanti novità di mercato in casa Milan. Il centrocampista Samuele Ricci è uno degli obiettivi prioritari del club.

In casa Milan si lavora in vista della prossima stagione e il neo Ds Igli Tare vuole accontentare sia il neo tecnico Massimiliano Allegri che i tifosi e vuole rinforzare la rosa in maniera netta. Uno degli obiettivi della società rossonera è il centrocampista del Torino Samuele Ricci, giocatore accostato anche a gennaio al club e che ora sarebbe più vicino.

Si è parlato di interesse di Inter e Milan per Ricci, ma ora la formazione rossonera sembrerebbe pronta a fare il passo decisivo e compiere cosi il secondo colpo a centrocampo, dopo quel Luka Modric a cui manca ormai solo l’ufficialità, che arriverà dopo il Mondiale per club. E intanto arrivano succulenti dettagli.

Affondo Milan per Ricci: ecco le ultime di mercato

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano il Milan fa sul serio per Samuele Ricci ed il club avrebbe presentato nelle ultime ore un’offerta da 22 milioni di euro più 3 di bonus per provare a chiudere definitivamente l’affare. Il centrocampista della Nazionale potrebbe cosi essere uno dei primi grandi rinforzi per il club di Allegri.

I contatti proseguono ma la trattativa sembrerebbe ora molto vicina alla definizione con il club che poi potrebbe chiudere per un altro colpo a centrocampo ed occhio a Xhaka o ad altre eventuali sorprese.