Boom Milan, Tare pronto al doppio colpo da 60 milioni: l’affare è possibile

Il Milan vuole rinforzare la rosa e l’obiettivo è chiudere presto per due importanti giocatori, sia per il presente che per il futuro.

Il Milan lavora in vista della prossima stagione, l’obiettivo è accontentare in toto Massimiliano Allegri e servono più rinforzi, in tutti i reparti. Il club rossonero ha ceduto Reijnders al Manchester City mentre è vicino l’addio di Theo Hernandez, ormai ad un passo dall’Al Hilal. Ci sono vari nomi in uscita e solo dopo le cessioni il club potrà intervenire per rinforzare ogni reparto. Ma la priorità resta il centrocampo ed il ds Igli Tare ha vari nomi sul taccuino.

Doppio colpo e Modric, rivoluzione Milan a centrocampo

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano è ormai confermata la chiusura di Luka Modric che – dopo il Mondiale per club – firmerà un contratto annuale con il Milan, un contratto 1 +1 che porta in rossonero uno degli ultimi grandi Pallone d’Oro del calcio mondiale, seppur arrivato in serie A con qualche anno di ritardo. Ma non sarà l’unico colpo a centrocampo.

Il Milan farà alcuni colpi e l’obiettivo dove ci saranno più cambiamenti è il centrocampo. Come riporta Sportmediaset nelle ultime ore c’è stata un’accelerata del club rossonero per il centrocampista del Torino Samuele Ricci, giocatore valutato circa 30 milioni di euro, un colpo che sarebbe importante ma che forse in questo momento non è la priorità della formazione milanese.

Mercato Milan, Tare ha segnato un nome per il centrocampo

Ricci è un nome concreto per il centrocampo, ma forse non è la prima scelta, il giocatore piace ma la priorità è Xhaka del Bayer Leverkusen, un profilo che garantisce qualità e quantità al centrocampo di Allegri e il giocatore avrebbe l’approvazione totale di Allegri. Arriverà uno tra Xhaka e Ricci mentre l’altro colpo per il centrocampo rossonero sarà molto probabilmente Ardon Jashari.

Il giovane talento del Club Brugge piace sia a Tare che agli scout rossoneri, è uno dei profili più interessanti del campionato belga ma la realtà è che il club nerazzurro ‘spara alto’ e per confermare la cessione del giocatore vuole una cifra molto importante. Il Milan ha presentato un’offerta da 27 milioni e 7-8 milioni di bonus mentre il club belga ne vorrebbe 40 bonus compresi.

La trattativa è alle prime armi ma il Milan vuole chiudere un doppio colpo a centrocampo, una trattativa da urlo che permetterebbe ad Allegri di avere un centrocampo molto competitivo, nonostante l’addio dell’oramai partente Reijnders.