Addio Milan, clamorosa destinazione per il rossonero: va alla rivale

Il Milan è pronto a dire definitivamente addio al rossonero. Il giocatore può restare in Serie A: c’è l’interesse da parte di una rivale italiana.

Non si ferma il mercato delle cessioni in casa Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro per liberarsi dei rossoneri che non rientrano più nel progetto. L’obiettivo è quello di accumulare un buon tesoretto da poter poi utilizzare – almeno in parte – per gli acquisti richiesti da Max Allegri.

Sulla lista dei partenti ci sono diversi giocatori, da quelli che fino a poco tempo fa erano considerati titolarissimi fino alle seconde linee. A rientrare tra questi c’è anche Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese viene da una stagione martoriata dagli infortuni. Alla giusta cifra il Milan è pronto a salutarlo. Nonostante l’addio, però, l’ex Chelsea può restare in Italia.

Loftus-Cheek nel mirino della Lazio: è una richiesta di Sarri

C’è anche un rossonero nella lista dei desideri di Maurizio Sarri. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore della Lazio avrebbe messo gli occhi su Loftus-Cheek. Il tecnico toscano ha già allenato il classe ’96 ai tempi del Chelsea e gradirebbe molto ritrovarlo anche in biancoceleste.

A bloccare la Lazio sono però le richieste troppo alte del Milan per il cartellino. Senza poi dimenticare ovviamente anche la condizione atletica di Loftus-Cheek, che non può non essere presa in considerazione.

La Lazio intanto sta valutando molte altre pista, ma l’alto gradimento di Sarri nei confronti di Loftus-Cheek può avere la meglio. La situazione è in continua evoluzione ed è probabile che la prossima settimana possa esserci un incontro tra le parti per capire meglio la fattibilità dell’affare.