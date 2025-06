Addio Milan, non solo Theo Hernandez: la Juventus piomba su un altro rossonero

Non c’è solo Theo Hernandez nel mirino della Juventus. I bianconeri vogliono affondare il colpo per un altro top player del Milan. Addio in vista?

Si prospetta un’estate ricca di colloqui tra le dirigenze di Milan e Juventus. I due club sono infatti in contatto per diversi giocatori. Per quanto riguarda il Diavolo, il nome che più interessa a Max Allegri è quello di Dusan Vlahovic. A fare il percorso inverso potrebbe essere invece Theo Hernandez, sempre più lontano dai colori rossoneri.

Oltre al terzino francese, c’è però anche un altro rossonero che piace e non poco alla Juventus di Igor Tudor. La Vecchia Signora ha messo il giocatore nel mirino ed è pronta ad affondare il colpo per portarlo in bianconero. L’affare potrebbe prendere quota già nei prossimi giorni.

Juventus, ritorno di fiamma per Tomori: il Milan vuole la cessione definitiva

In queste ultime ore alla Continassa si starebbe verificando un vero e proprio ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è tornata a fare sul serio per Fikayo Tomori. I bianconeri sembravano essere vicini al centrale inglese già nella sessione di mercato di gennaio. L’affare però saltò sul più bello con Tomori che restò al Milan.

Adesso la Juventus avrebbe mostrato nuovamente un interesse per l’ex Chelsea con l’obiettivo di trovare un’intesa con il Milan sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Stessa formula di gennaio con l’accordo che sembrava ad un passo per 5 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Ora però la Juventus vorrebbe rivedere le cifre provando ad abbassare le pretese rossonere.

Decisamente di idee diverse è il Milan che vorrebbe una cessione a titolo definitivo per circa 25/30 milioni di euro. Al momento c’è dunque distanza sia sulla formula che sulle cifre. La speranza è poi quello di vendere Tomori all’estero così da non rafforzare una diretta concorrente.

Milan-Tomori, sarà addio? Molto dipenderà da Allegri

È chiaro che ad essere decisivo riguardo il futuro di Tomori sarà anche Max Allegri. Durante il ritiro estivo il tecnico livornese avrà infatti il compito di valutare l’organico a disposizione. Non va quindi escluso che Allegri possa decidere di puntare su Tomori, chiudendo così le porte ad una sua cessione.

L’ultima stagione al Milan di Tomori non è sicuramente stata all’altezza. Il classe ’97 non è mai tornato ai livelli dell’annata dello Scudetto e in più di un’occasione ha anche perso il suo posto da titolare. Il proseguo della sua esperienza in rossonero è decisamente in bilico, ma prima bisognerà capire il parere di Allegri.