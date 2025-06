Milan-Theo, ennesimo colpo di scena sul futuro: si riapre la trattativa

Molto probabilmente nel prossimo futuro del Milan non ci sarà più Theo Hernandez, il terzino francese ormai sembra indirizzato verso l’Al Hilal

Il mercato del Milan è uno dei più movimentati della Serie A, non solo per quanto riguarda il mercato in entrata ma anche nelle uscite, indispensabili per una rifondazione quantomai necessaria dopo l’ultima stagione. La cessione di Reijnders sembra aver sdoganato l’idea secondo cui nessuno è incedibile di fronte a delle offerte che garantiscano un tesoretto fondamentale per la nuova squadra di Allegri che, come insegna la sua storia, avrà bisogno di giocatori ideali al suo gioco. Nessun giocatore del Milan ha il futuro assicurato, tantomeno Leao, Maignan e Theo Hernandez che danno forma ad un trio arrivato ormai a fine ciclo. Tra questi il terzino francese sembra essere quello più lontano da Milano.

L’Al Hilal insiste con Theo Hernandez, saranno decisive le prossime settimane

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sembra essere sicura riguardo ad un imminente divorzio tra Theo e il Milan. Secondo la rosea l’interessamento del club arabo è molto forte e, nella giornata di ieri, è stato visto a Casa Milan l’intermediario della trattativa, Federico Pastorello. L’Al Hilal aveva già provato ad intavolare una trattativa ad inizio giugno per portare il giocatore al Mondiale per club, ma la trattativa non riuscì a decollare. La nuova squadra allenata da Simone Inzaghi ha la priorità di chiudere con il giocatore anche perché il francese è una delle prime scelte del tecnico piacentino che, come ampiamente dimostrato nella parentesi nerazzurra, fa dei terzini di movimento una delle sue caratteristiche tattiche principali.

Se la dirigenza dell’Al Hilal dovesse portare Theo Hernandez alla corte di Inzaghi l’allenatore avrebbe tutti i presupposti per esprimere al meglio il suo gioco grazie alla qualità di Joao Cancelo sulla destra e quella di Theo Hernandez sulla sinistra.

Theo Hernandez dovrà decidere se continuare o meno con il calcio europeo

L’unica priorità imprescindibile per il terzino di francese è quella di giocare il più possibile per arrivare in piena forma in vista dei Mondiali del 2026 che lo vedranno protagonista con la Francia.

Una titolarità che al Milan potrebbe non essere assicurata e che forse riuscirà a convincere il giocatore ad accettare le sirene arabe. Anche se per il momento il giocatore è combattuto sulla possibilità di continuare a giocare in Europa, uno scenario realistico ma che si potrà realizzare solamente qualora un club europeo sarà disposto a dare il cartellino di 30 milioni che chiede il Milan per la cessione del giocatore. Questo è ancora l’unico nodo che lega Theo al Milan ma probabilmente è solo questione di tempo prima che le due strada si dividano definitivamente.