Futuro Leao, allarme rosso in casa Milan: l’indizio fa tremare i tifosi

È allarme in casa Milan per il futuro di Leao. La permanenza dell’asso portoghese non è più così scontata. Spunta un indizio chiaro, destinato a cambiare il futuro del 10 rossonero.

In questi giorni che avvicinano all’inizio effettivo dell’estate, ogni componente dell’ecosistema Milan si diletta in attività diversa. Periodo di riposo per i calciatori rossoneri, mentre a Coverciano spunta Massimiliano Allegri, ospite al Master Uefa Pro per gli allenatori del Settore tecnico Figc. Ma è in via Aldo Rossi che si lavora giorno e notte per rendere di nuovo grande il Diavolo, dopo un’annata da dimenticare. La società rossonera vuole accelerare in queste settimane per aggiungere più pezzi possibili allo scacchiere del tecnico livornese, in vista del ritiro che comincerà il prossimo 7 luglio.

Milan, si lavora sul mercato: il futuro di Leao preoccupa

Il caso più spigoloso da risolvere rimane quello di Theo Hernandez, destinato a diventare un separato in casa. Nelle ultime ore sono inoltre sopraggiunte complicazioni riguardo l’affare Musah–Napoli. Il Milan ha bisogno di liberare spazio per iniziare a fare sul serio, specialmente dopo una cessione importante come quella di Reijnders. L’olandese del Manchester City, però, potrebbe non essere l’unica cessione da 90. Rimane in bilico il futuro di Rafael Leao, tentato da sirene estere.

Andiamo con ordine. A Casa Milan, così come nello staff di Allegri, nessuno ha cambiato idea. Il portoghese deve restare in rossonero. Ma, allo stesso tempo, c’è sempre il Bayern Monaco in agguato. Come riportato da Nicolò Schira su “Tuttosport”, l’offerta di 60 milioni di euro più contropartite che il club bavarese sarebbe pronto a stanziare è ritenuta inconsistente da Tare e compagnia. Ma Kompany segue da lungo tempo l’ala rossonera e non è escluso che chieda ai suoi dirigenti di alzare l’asticella per portarlo in Germania, a maggior ragione dopo che l’altro pallino, Nico Williams, sembra destinato al Barcellona.

Bayern Monaco, Leao unica soluzione dopo il no di Nico Williams: pronto l’assalto

Morale: il Milan vorrebbe tenere, ma è normale che di fronte a proposte faraoniche, magari con cifre a due zeri, è quasi impossibile dire di no, specialmente per una società che ha bisogno di fare cassa dopo la mancata qualificazione in Champions.

I vertici rossoneri, Tare e Allegri in primis, per ora fanno muro. Ma il corteggiamento del Bayern è qualcosa di più forte rispetto ai semplici sondaggi fatti da club di Premier come Arsenal o Liverpool, oltre che all’interesse dell’Al Hilal di qualche settimana fa. Chissà che a Rio De Janeiro, dove Rafa sta trascorrendo le sue vacanze, non arrivi una chiamata destinata a stravolgere il destino del 10 rossonero.