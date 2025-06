Mercato Milan, ribaltone improvviso per Musah al Napoli: ora cambia tutto

In casa Milan si lavora in vista della prossima stagione ma nelle ultime ore è emerso un nuovo colpo di scena.

Il mercato del Milan stenta a decollare con il club rossonero che – dopo la cessione di Reijnders al Manchester City – fatica a cedere tutti i suoi esuberi. Allo stesso tempo c’è la consapevolezza che per acquistare occorre cedere, i rossoneri il prossimo anno non faranno le coppe europee e quindi Tare deve liberare tanti giocatori.

Serve poi monetizzare per fare mercato e nelle ultime ore una trattativa del club rossonero sembra essere sfumata. Come riporta Sportitalia la trattativa per il trasferimento di Yunus Musah al Napoli sembra al momento sfumata definitivamente con i due club, Milan e Napoli nello specifico, che non sembrano aver trovato un accordo.

Musah Milan, le ultime sulla trattativa

Attraverso il proprio profilo X il giornalista di Sportitalia Francesco Letizia ha fatto il punto sul mercato ed ha spiegato: “Fumata nera per Musah al Napoli: il summit dell’intermediario a Casa Milan porta totale pessimismo sull’affare, che a questo punto pare saltato” e quindi sembra essere saltato definitivamente il colpo.

Musah è un giocatore in uscita ma al momento non c’è accordo con il Napoli e gli azzurri potrebbero presto cambiare obiettivi per il centrocampo. Il giocatore – a meno di colpi di scena – dovrebbe invece partire in questa sessione di calciomercato.