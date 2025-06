Milan, colpo di scena: super offerta per Rafael Leao

E’ prevista una super offerta per Rafael Leao, che può lasciare il Milan nel caso venissero soddisfatte le richieste del club rossonero

Il Milan ha già ceduto Tijjani Reijnders e può fare la stessa cosa con Mike Maignan e Theo Hernandez. Non è ancora chiaro se rinnoveranno, però Massimiliano Allegri in questo senso può avere un ruolo importante nelle trattative per i rinnovi, soprattutto per il portiere francese. E poi c’è Rafael Leao, uno dei giocatori più chiacchierati di questo mercato che potrebbe andar via dal Milan.

Il Bayern Monaco punta Rafael Leao: prevista un’offerta

Il Bayern Monaco vuole prendere un esterno offensivo forte, però ha ricevuto due brutte notizie. Oltre a Nico Williams che tratta in modo intenso con il Barcellona, Bradley Barcola è orientato a rimanere al PSG. Questo comporta, nella sostanza, che il Bayern debba puntare su un altro profilo che in questo senso sarebbe Rafael Leao. Oltre al Bayern, anche dei club arabi sono sulle tracce dell’esterno offensivo del Milan.

E’ un giocatore chiave per i rossoneri e il suo addio significherebbe rivoluzionare il mercato avendo però tanti soldi da spendere, che si aggiungerebbero a quelli già incassati per l’addio di Reijnders. Secondo Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, il Bayern Monaco tra la fine di giugno e l’inizio di luglio potrebbe offrire tra i 75 e gli 85 milioni di euro per Leao. Ad oggi l’intenzione del Milan, su esplicita volontà di Allegri, è quella di non vendere il portoghese. Ma se arrivano offerte irrinunciabili è difficile dire di no.