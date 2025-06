Addio Milan, sfuma il colpo: Conte chiude con lo scambio

Sfuma il colpo di calciomercato per il Milan. La formazione di Massimiliano Allegri era pronta a chiudere, ma ora l’affare si allontana.

Il mercato del Milan in entrata ancora deve cominciare realmente, Tare sta lavorando su diversi nomi ma il club prima di chiudere in entrata vuole completare le cessioni e sicuramente uno dei reparti che il club più toccherà durante questa sessione è il centrocampo. La squadra ha perso Reijnders e probabilmente andrà via anche Musah, vicino al Napoli di Antonio Conte.

E proprio gli azzurri restano una delle squadre più attive sul calciomercato e stanno valutando vari nomi per rinforzare tutta la rosa a disposizione del tecnico pugliese. Le trattative tra Milan e Napoli potrebbero incrociarsi e ora gli azzurri hanno messo nel mirino un obiettivo rossonero, quel Samuele Ricci che il club rossonero insegue ormai da diverse settimane. Il Napoli è pronto a beffare gli acerrimi rivali.

Mercato Milan, ora Ricci si allontana: le ultime

Secondo quanto riporta La Stampa il Napoli è in forcing per Ricci, un giocatore che il club partenopeo utilizzerebbe per completare il centrocampo, reparto già ricco di talento ma che potrebbe perdere (direzione Turchia) Zambo Anguissa, in uscita e Conte vedrebbe nel granata il nome ideale per il centrocampo. E il Napoli ha anche un’arma per convincere la squadra di Cairo.

L’offerta del Napoli comprenderebbe – oltre a un ricco esborso economico – anche il centrocampista Folorunsho, giocatore che Baroni apprezza particolarmente e che avrebbe chiesto per rinfoltire il reparto. Insomma Ricci può partire e il Napoli è un’opzione concreta mentre il Milan intanto sonda altri obiettivi, anche visto la ‘spaventosa’ richiesta dei granata da 35 milioni di euro per il suo cartellino.