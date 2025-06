Leao come seconda scelta di mercato: occhio allo scossone, Milan avvisato

Le prossime settimane potrebbero essere molto importanti riguardo il futuro del campione portoghese Rafa Leao. Ecco le ultime.

Dopo un’annata fallimentare in casa Milan c’è ancora aria di rivoluzione. Reijnders è andato via, ceduto per 70 milioni al Manchester City, Maignan e Theo Hernandez sono in scadenza e possono salutare e ora si rincorrono rumors anche riguardo altre due stelle della squadra, l’americano Christian Pulisic, e soprattutto il talento Rafa Leao, da molti riconosciuto come talento cristallino e stella assoluta della formazione portoghese.

Boom Milan, Leao può salutare a sorpresa

La cessione di Reijnders ha portato molti tifosi del Milan a dire che Leao deve restare in quanto stella più luminosa della squadra, ma ora i rumors di mercato arrivano anche per il giocatore che suo malgrado potrebbe ritrovarsi a partire. Leao però e sembra paradossale dirlo è ‘una seconda scelta’, almeno sul mercato ed alcuni club penserebbero a lui solo eventualmente come alternativa.

Nell’ultima stagione il Milan ha deluso molto le aspettative, è rimasto fuori dall’Europa e per questo la società ha deciso di puntare su Igli Tare come neo Ds e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Il club sta lavorando in entrata ma occhio anche alle uscite e dopo Reijnders attenzione al futuro di Leao, potrebbe presto arrivare una grande offerta per il giocatore.

Sorpresa Milan, Leao al posto di Nico Williams

Anche se la maggior parte di loro sono impegnati al Mondiale per club quasi tutti i top club europei lavorano in vista della prossima stagione e osservano le varie mosse di mercato. Bayern Monaco e Barcellona ad esempio sono sulle tracce di Nico Williams e come riporta il quotidiano ci sarebbe stato un incontro tra gli agenti del giocatore e il Barcellona e Nico gradirebbe volentieri il trasferimento dall’amico fraterno Yamal.

Il club blaugrana ha però da tempo problemi economici e finalizzare un’affare del genere non è semplice. Il giocatore attende, ma occhio anche al piano B che è Luis Diaz, nel mirino anche del Bayern. I due grandi club però non valutano solo loro due e come alternativa c’è anche Rafa Leao, giocatore che al momento piace più ai bavaresi che agli spagnoli.

Leao è un nome intrigante per il mercato anche se al momento sembrano esserci poche possibilità di mercato. E’ difficile trovare la quadra con il Milan che valuta il suo giocatore un prezzo a tre cifre mentre gli altri club non vorrebbero andare oltre i 60-65 milioni di euro. Problemi di valutazione, per il Milan si tratta della stella mentre per Bayern e Barcellona – onestamente – il giocatore resta ‘una seconda scelta di mercato’.