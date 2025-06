Addio Milan, si libera un posto in difesa: contatti continui con l’agente

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere presto una cessione a sorpresa. Il club rossonero lavora anche alle uscite.

Prima le uscite e poi le entrate. Il diktat in casa Milan è sempre questo e la società ha le idee chiare a riguardo. I rossoneri non disputeranno le coppe nella prossima stagione e quindi servirà una rosa non troppo ampia, il Milan valuta alcune cessioni, specialmente nel reparto difensivo dove occorre cambiare tante cose.

Secondo quanto riporta El Chiringuito in casa Milan si lavora all’uscita del laterale brasiliano Emerson Royal, giocatore reduce da un lungo infortunio e la cui esperienza in rossonero si è rivelata piuttosto fallimentare. Ora però potrebbe esserci una sorpresa clamorosa con il giocatore che sarebbe vicino ad un inaspettato ritorno di fiamma.

Addio Emerson Royal, il video dell’agente diventa virale

Il Chiriguito Tv ha pubblicato in queste ore un video con protagonista Elvis Garcia, agente di Emerson Royal ed è stato trovato negli uffici del Betis Siviglia per parlare con la società. Per il giocatore si tratterebbe di un clamoroso ritorno in biancoverde anche se al momento non ci sono conferme ufficiali a riguardo. Addio al Milan.

In maglia rossonera Emerson Royal ha collezionato 26 presenze con 0 reti all’orizzonte, 1868 minuti e diverse prestazioni non all’altezza. Già a gennaio è stato ad un passo dalla cessione, ma un infortunio ha cambiato tutto. Ora Emerson potrebbe ripartire direttamente dalla Spagna.