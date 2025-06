Ultim’ora Rashford, l’annuncio sul Milan fa sognare i tifosi

Il mercato del Milan è incontenibile, ora i rossoneri sognano Marcus Rashford e le ultime sono chiare.

Il calciomercato estivo sta dimostrando come le ambizioni dei rossoneri siano molto alte. La dirigenza rossonera, dopo aver puntato su Allegri, vuole regalare al tecnico una rosa stellare che alterni grandi nomi a giovani profili da far crescere a Milanello. Il Diavolo, per dar credito a questo progetto, ha praticamente già chiuso Modric, di cui si aspetta solo l’arrivo, ed ora ha messo nel mirino un altro dei grandi nomi del calcio europeo degli ultimi anni, quello di Marcus Rashford.

Tra il giocatore ed il Milan già c’erano stati contatti nell’ultima finestra di mercato di gennaio, durante un periodo in cui il giocatore non si era trovato negli equilibri del Manchester United del subentrato Amorim e voleva a tutti costi cambiare aria. Alla fine il giocatore andò in prestito all’Aston Villa ma ora il giocatore è nuovamente libero e, data la frattura insanabile con il Manchester United, l’esterno inglese dovrà trovare una nuova squadra.

Quali sono le condizioni per vedere Rashford in rossonero?

Secondo Caughtoffside il Milan sta monitorando la situazione ma non è l’unica squadra che ha mostrato interesse nei confronti del giocatore. Per il momento il club più forte sul giocatore è il Newcastle ma sembrerebbero esserci ancora delle distanze con il Manchester United. La volontà di Rashford rimane quella di trasferirsi al Barcellona ma difficilmente i catalani, già impegnati su altri fronti, riusciranno ad accontentare la volontà del giocatore.

Se il Milan vuole trovare l’accordo con il giocatore dovrà inserirsi al più presto nella trattativa per cercare di superare la concorrenza e per farlo i rossoneri dovranno offrire una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni per chiudere definitivamente la trattativa. Qualora si dovesse trovare un accordo il Milan porterebbe in Italia uno dei più grandi fuoriclasse degli ultimi anni.