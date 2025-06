Addio Milan, Tare lo ha piazzato: trattativa chiusa, va in serie B!

In casa Milan si lavora al presente e al futuro e la società vuole liberarsi di alcuni giocatori in esubero.

La stagione del Milan è finita nel peggiore dei modi lo scorso anno ed ora il club vuole una reazione immediata e in società – cosi come tra i tifosi – c’è la consapevolezza che non si può più sbagliare. L’obiettivo sarà rientrare nelle coppe ma ora il neo Ds Igli Tare studia insieme all’allenatore Massimiliano Allegri quali sono i giocatori che possono essere utili o meno alla causa del club. Il Milan cosi lavora costantemente alle cessioni.

Mercato Milan, confermata la cessione in prestito

Il Milan lavora sul mercato, deve prima piazzare gli esuberi e poi completare la rosa a disposizione del tecnico. Reijnders è andato via, poi ci sono da risolvere i casi relativi a Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza di contratto, e non solo. Il centrocampista Yunus Musah è anch’egli in uscita anche se nelle ultime ore sembrerebbe essere saltata la trattativa con il Napoli.

La rosa del Milan è piuttosto ampia per un club che non parteciperà alle competizioni europee, per questo prima di intervenire in entrata serve piazzare le uscite e il club rossonero ha piazzato un esubero in uscita, si tratta di un prestito secco ma si darà cosi l’opportunità al giocatore di trovare più spazio e quindi un maggiore minutaggio.

Cessioni al Monza, ormai c’è l’ok del Milan

Come riporta Sky Sport il Milan ha trovato l’accordo con il Monza per la cessione in prestito per un altro anno del centrocampista rossonero Kevin Zeroli, giovane talento che negli ultimi anni si è ben disimpegnato nelle giovanili del club. Zeroli ha cominciato in serie A con il Monza ma ha trovato poco spazio ed ora il club – retrocesso in serie B – ha deciso nuovamente di puntare su di lui.

Il Monza riparte da un nuovo tecnico e un nuovo progetto e Zeroli questa volta sarà centrale e nella serie cadetta dovrebbe trovare sicuramente uno spazio maggiore. Il calciatore è di discreto talento ed il Milan spera di poterlo cosi rilanciare. Questa decisione parte anche dal fatto che il Milan Futuro quest’anno sarà in serie D e diversi giovani talenti non scenderanno, di cosi tanto, di categoria.

Dopo Zeroli si valuterà il futuro di Mattia Liberali e Francesco Camarda ed entrambi i giocatori potrebbero partire in club di bassa serie A o direttamente di serie B.