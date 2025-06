Addio Morata, ora cambia tutto: la decisione lascia a bocca aperta

In casa Milan in questo momento è fondamentale liberare la rosa dai giocatori considerati come esuberi sia per Allegri che per Tare.

L’ultima stagione del Milan comporta diverse situazioni, ha portato a cambi in panchina e in dirigenza ma comporterà ovviamente anche cambi all’interno del gruppo squadra. Reijnders è andato via e sono molti gli elementi in uscita, va sottolineato che il Milan non disputerà le coppe il prossimo anno e quindi Allegri vuole una rosa competitiva ma sicuramente non troppo lunga.

In attesa di definire i colpi Ricci ed eventualmente Xhaka il club vuole abbassare il monte ingaggi e monetizzare mediante le cessioni. Uno dei nomi che il club deve liberare è sicuramente l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, acquisto rivelatosi fallimentare nella scorsa stagione, il Milan lo ha ceduto in prestito al Galatasaray a gennaio ma i turchi hanno deciso di non riscattarlo. Ora però la priorità è cedere.

Addio Morata, le ultime sulla cessione

Alvaro Morata percepisce oltre 4 milioni di euro con il Milan ed il club rossonero necessita assolutamente di cederlo. Solo dopo quest’addio proverà a fare un altro colpo in attacco, è questa una delle priorità del club. Il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla cessione di Morata ed ha spiegato cosi l’interesse del Como del suo connazionale Cesc Fabregas:

“Si lavora ai termini di uscita con il Galatasaray ma il Como si è mosso in maniera importante per Morata, il centravanti ha parlato con Fabregas e da qui è nata l’idea Como”. Romano ha chiarito che l’operazione non è chiusa, ma il giocatore ha dato massima disponibilità verso il club lariano.