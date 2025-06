Addio Theo, colpo a sorpresa: il Milan chiude per 45 milioni

Il Milan studia la rosa e sa che le cose cambieranno sulla fascia sinistra: nuovo nome dopo l’addio di Theo

Dopo una stagione molto deludente e che ha lasciato il Milan senza coppe, i rossoneri lavorano al futuro e cambieranno in maniera piuttosto profonda la rosa, anche a costo di sacrificare qualche big. Sono le ore dell’addio di Tijjani Reijnders, pronto a trasferirsi al Manchester City e con la fumata bianca arrivata proprio nelle ultime ore.

Sicuramente la partenza dell’olandese fa male ai tifosi, ma potrebbe non essere l’unica. Infatti, è sempre più in bilico anche la permanenza di Mike Maignan – c’è di mezzo il Chelsea e il rinnovo è più lontano – e quella di Theo Hernandez, che comunque resta a un passo dal salutare i rossoneri.

Theo Hernandez rifiuta l’Arabia, ma resta vicino all’addio

Sul futuro di Theo, sono arrivate nuove e importanti novità anche nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, infatti, il terzino francese avrebbe già rifiutato la destinazione araba, quindi uno scatenato Al Hilal, che avrà come guida tecnica Simone Inzaghi, e starebbe aspettando una chiamata dall’Atletico Madrid.

La priorità del francese è chiara e mira a restare in Europa, anche perché il prezzo di vendita da parte del Milan non può più essere così elevato rispetto a qualche tempo fa. La sensazione è che ormai tutto resterà fermo per il rinnovo di contratto, e che si tratti solo di trovare la giusta destinazione per la sua carriera, che potrebbe mettere tutti d’accordo.

Il Milan non può farsi trovare impreparato in un ruolo cruciale per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri e valuta diverse alternative. Nelle ultime ore è emerso anche un nome a sorpresa che può arrivare dalla Premier League.

Il Milan tenta il colpo in Premier: cifra pazzesca

Secondo quanto riporta ‘Caught Offside’, il nome a sorpresa per la fascia sinistra del Milan potrebbe essere Pervis Estupinan. Il laterale ha fatto molto bene con la maglia del Brighton, tanto da finire nel mirino anche di Chelsea, Manchester United e Tottenham.

Il Milan sarebbe pronto a inserirsi, forte di una cifra importante derivata anche dalla cessione di Reijnders. Infatti, il Brighton non lascerà partire il suo talento per meno di 45 milioni di euro. Restano in ballo comunque diverse alternative per i rossoneri, a partire da Cambiaso, fino ad arrivare a De Cuyper e Nuno Tavares.