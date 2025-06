Addio Theo Hernandez, spuntano le cifre: ingaggio super per il francese

L’avventura tra Theo Hernandez e il Milan è finita, ma quanto è costato il terzino francese all’Al Hilal: ecco le cifre

Theo Hernandez è pronto a fare le valigie, ormai è già tutto pronto per il suo trasferimento all’Al Hilal dove troverà ad aspettarlo Simone Inzaghi. Se la trattativa si è conclusa nel migliore dei modi lo si deve anche alla pressione dell’ex tecnico nerazzurro che ha spinto in tutti i modi per l’arrivo del terzino francese.

Quali sono le cifre della trattativa che ha portato Theo in Arabia?

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, i due club sono riusciti a trovare un accordo dopo diversi giorni in cui tra Milan e Al Hilal rimaneva qualche piccola distanza economica. Ora che la trattativa si è conclusa i rossoneri incasseranno circa 30 milioni di euro per il cartellino del terzino francese. Non sarà facile per i tifosi digerire l’addio di uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni ma la dirigenza non poteva rinunciare ad una cifra di questo calibro.

L’esperienza di Theo con il Diavolo ormai era finita ed il terzino, arrivato al Milan nel 2019 dal Real Madrid, sembrava essere rimasto ai margini del progetto. Il giocatore francese ormai viveva una situazione che avrebbe messo in discussione la titolarità ai prossimi Mondiali ,che disputerà regolarmente nel 2026 con la Francia. Anche per questo motivo si è fatto avanti l’Al Hilal che ha proposto al giocatore un ingaggio di 25 milioni di euro netti a stagione.

Ormai è solo una questione di ore prima che avvenga l’ufficialità del trasferimento e ormai le formalità sono quasi completate. Theo si unirà alla squadra di Simone Inzaghi appena gli arabi torneranno dal Mondiale per Club in cui sono ancora impegnati. La trattativa dimostra ancora una volta di come sia sempre più difficile per i club europei rinunciare alle proposte faraoniche con cui le squadre arabe cercano di strappare i migliori giocatori in circolazione.