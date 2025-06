Allegri sorprende tutti: la scelta che può sovvertire il mercato del Milan

C’è una scelta che può sovvertire il mercato del Milan, Massimiliano Allegri sorprende tutti: nessuno si aspettava una decisione di questo tipo

Il Milan è alle prese con diverse decisioni da prendere sul mercato. In questo senso, si ascolterà anche l’opinione di Massimiliano Allegri sugli acquisti e le cessioni da compiere. Il club rossonero deve prendere un centravanti, ma non solo. Vanno rinforzati tutti i ruoli, anche se molto si deciderà in base agli addii dei big. C’è, inoltre, una scelta che ha preso Allegri che sorprende tutti.

Milan, Pobega può restare per volere di Allegri

E’ una scelta che riguarda Tommaso Pobega, che secondo quanto riferito da Calciomercato.com, può rimanere al Milan per volere di Allegri. Il Bologna non ha esercitato il diritto di riscatto, che era fissato a 12 milioni di euro, quindi il centrocampista è tornato in rossonero e potrebbe rimanerci.

Pobega al Bologna ha fatto una buona stagione, Allegri lo ritiene adatto al suo gioco, potrebbe giocare come mediano a due e mezzala di un centrocampo a tre. E’ chiaro, però, che serva anche altro al Milan per competere ad alti livelli