Beffa Milan, sfuma il sostituto di Theo: “L’Atalanta ha piazzato il sorpasso”

Il Milan è alla ricerca del sostituto di Theo Hernandez, l’erede designato per sostituire il francese va verso l’Atalanta

Il calciomercato del Milan nelle ultime ore è costretto a tenere in considerazione le cessioni di Theo Hernandez e Malick Thiaw. Il Diavolo perde infatti due pilastri del reparto difensivo rossonero degli ultimi anni. Se il contributo di Thiaw è stato altalenante durante gli anni, l’impatto di Theo, al contrario, era sotto gli occhi di tutti, a tal punto da essere considerato dai tifosi come uno dei terzini più forti al mondo, sopratutto nella stagione dello scudetto dove l’intensità del francese sulla fascia sinistra era straripante.

L’Atalanta è in vantaggio per Ahanor ma il Milan rimane sul giocatore

Il Milan, nella ricerca dell’erede del francese, aveva individuato il profilo di Honest Ahanor, giovane terzino classe 2008 di proprietà del Genoa. La società rossonera aveva trovato nel profilo del giocatore le caratteristiche giuste per il dopo Theo. Infatti Ahanor vanta una spiccata propensione offensiva, non a caso il giocatore nasce come difensore ma nel Genoa è stato reinventato come terzino sinistro e spesso nella sua giovane carriera è stato chiamato a ricoprire un ruolo piò offensivo diventando, nel corso della partita, un esterno tutta fascia.

Il Milan rimarrà forte sul giocatore ma per ora l’Atalanta rimane in vantaggio nella trattativa. Questa è la situazione riportata da Fabrizio Romano durante il suo ultimo intervento in live su Youtube in cui ha parlato dell’interesse del Milan e dell’Atalanta per Ahanor.

Queste sono le sue dichiarazioni riguardo alla trattativa:

“Su Ahanor si è parlato molto di Milan, è vero che c’è un interesse del Milan da giorni, ma a noi risulta che l’Atalanta in queste ore abbia fatto dei progressi importanti. L’Atalanta sta provando a sorpassare tutte le concorrenti”.

Milan-Ahanor, Romano sicuro: “L’Atalanta vicina al sorpasso”

Una vera doccia fredda per i rossoneri che puntavano a chiudere definitivamente la trattativa per assicurarsi il giovane talento del Genoa. Infatti oltre alle caratteristiche tecniche, il terzino rappresentava per i rossoneri un’alternativa low cost che avrebbe permesso al Diavolo di continuare ad insistere sugli altri fronti di mercato in cui è tutt’ora impegnato. Per questo il terzino è diventato una priorità del Milan e nelle ultime ore si aspetta un ulteriore rilancio per tenere il passo dei bergamaschi.

Qualora l’Atalanta dovesse concretizzare il sorpasso il Milan dovrà ripiegare velocemente su un’alternativa per arrivare già alla preparazione di luglio pronto per la preparazione della prossima stagione.