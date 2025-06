Milan, l’erede di Thiaw è in arrivo: Tare ha trovato la chiave

Il Milan si sta immediatamente muovendo sul mercato per sostituire Thiaw, ormai in dirittura d’arrivo al Como

Il calciomercato del Milan sta monitorando più fronti, dal centrocampo alla difesa, ma ora dopo le ultime notizie la priorità dei rossoneri è nella ricerca di un profilo adatto al reparto difensivo. Tare però, prima di pensare all’entrate, deve ancora finire di fare i conti con il mercato in uscita, infatti i rossoneri dopo aver perso Theo Hernandez dovranno salutare definitivamente Malick Thiaw. Se la trattativa per il difensore tedesco si dovesse concludere Tare incasserebbe una cifra di 25 milioni che si vanno ad aggiungere ai 30 milioni incassati dall‘Al Hilal per la cessione di Theo.

Stiamo parlando di cifre importanti che riescono a trasmettere fiducia per il mercato dei prossimi mesi del Milan. Tare dovrà adottare una strategia che preveda una collaborazione serrata con il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. Sarà compito del nuovo allenatore dei rossoneri dettare le condizioni ideali affinché possa esprimersi al meglio nella prossima stagione e ci si aspetta che la dirigenza accolga le sue richieste per regalare al tecnico i giocatori più adatti alla sua idea di calcio.

Milan, il giovane difensore italiano è il principale obbiettivo di Allegri

Allegri avrebbe trovato il suo profilo ideale per il reparto difensivo nel classe 2006 Giovanni Leoni, in forze al Parma. Secondo Nicolò Schira il Milan sta valutando di utilizzare Mattia Liberali come possibile contropartita per l’acquisto del cartellino di Leoni. La trattativa non sarà facile visto che il Parma chiede 30 milioni per il giocatore. Una richiesta che diventerà più abbordabile una volta che i rossoneri concluderanno le trattative di Thiaw e Theo, grazie alle quali potranno incassare una cifra importante per tornare all’assalto di Leoni.

Il Milan farà di tutto per non farsi scappare il giocatore su cui è forte la concorrenza di altri club di Serie A. Il profilo di Giovanni Leoni si adatta perfettamente alle richieste di Allegri, non a caso nell’ultimo anno il tecnico ha osservato attentamente il giocatore durante gli allenamenti del Parma e nelle partite di Serie A degli emiliani dell’ultima stagione. Per tutti questi motivi l’ex tecnico della Juventus conosce molto bene le caratteristiche fisiche e tecniche del giocatore e ora l’allenatore può solo sperare che Tare lo accontenti.

Ma Giovanni Leoni non è solo un giocatore in grado di abbracciare perfettamente le richieste del nuovo allenatore rossonero. L’eventuale acquisto del difensore classe 2006 contribuirebbe a ringiovanire la rosa inserendosi all’interno di una serie d’acquisti mirati, che hanno l’intento esplicito di portare in rossonero dei giovani talenti da valorizzare al massimo. Per tutte queste ragioni il Milan farà di tutto per strappare Leoni al Parma e portarlo al più presto alla corte di Allegri.