Boom Milan, l’accordo ora è ad un passo: primo grande colpo per Allegri

Il Milan è molto attivo sul calciomercato e il club rossonero vuole accontentare Massimiliano Allegri in tutto e per tutto.

Il Milan sta lavorando sul mercato, in primis la dirigenza sta provando a sfoltire una rosa fin troppo ampia per un club che non parteciperà alle coppe nella prossima stagione e poi si lavorerà in entrata. In alcuni ruoli però servono rinforzi, il club è scoperto e non può permettersi assolutamente di aspettare. Uno su tutti è il centrocampo.

In questo mese di Giugno ha salutato Tijani Reijnders, centrocampista ceduto al Manchester City e ora il reparto è in totale emergenza, in attesa dell’ufficialità di Luka Modric che dovrebbe comunque arrivare dopo il Mondiale per club. Ma il club rossonero vede come obiettivo principale Xhaka del Bayer Leverkusen, centrocampista sempre più vicino alla formazione rossonera. Ecco le ultime di mercato sul centrocampista.

Colpo Milan, vicino il primo colpo in entrata

Come riporta Tuttosport il Milan è pronto all’affondo ed è vicino al colpo Xhaka con il centrocampista svizzero che piace e non poco sia ad Allegri che a Tare e il club vuole accontentarlo il prima possibile. Le parti ora sono davvero vicinissime con il Leverkusen che potrebbe perdere il terzo big dopo Frimpong e Wirtz.

Il Milan vuole accontentare la richiesta tedesca di 15 milioni di euro e potrebbe aggiungere qualche bonus per chiudere in poco tempo e Xhaka potrebbe cosi raggiungere i compagni già nei primi giorni di ritiro.