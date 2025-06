Theo Hernandez Milan, cessione ad un passo: cambia il mercato rossonero

Il futuro di Theo Hernandez è sempre più in bilico. Ecco le ultime sul futuro della stella rossonera e su dove andrà.

Per anni è stata una vera e propria bandiera del club e beniamino dei tifosi ma ora le cose sono molto cambiate. Il francese Theo Hernandez è un giocatore ormai in uscita dal Milan e fuori dai piani del club rossonero, ma bisogna solo stabilire quale sarà il suo futuro.

Dopo settimane di rumors il club sembrerebbe aver deciso e ora la scelta tocca a Theo. Per giorni il laterale voleva solo un top club europeo ma ora le cose sono cambiate e ci sarebbe stata un’apertura all’Al Hilal, squadra del campionato saudita allenata da Simone Inzaghi.

Futuro Theo, c’è la svolta: le ultime in casa Milan

Theo Hernandez stavolta può davvero lasciare il Milanil Milan. Come riporta il giornalista Matteo Moretto il giocatore ha dato un’apertura importante al club saudita e adesso in Arabia c’è fiducia di chiudere il prima possibile. Dopo diversi giorni di attesa ora anche in casa Milan c’è ottimismo.

Il Milan ha raggiunto da tempo l’accordo con il club arabo per oltre 30 milioni ma era Theo a dire no. Ora le cose possono cambiare e può essere una svolta anche per il mercato rossonero.

Dopo l’addio di Tijani Reijnders il Milan potrebbe presto perdere un’altra pedina chiave e magari dopo investire nuovamente sul mercato. Il Milan lavora senza sosta e l’obiettivo è rinforzare la rosa il prima possibile. Dopo le cessioni Tare si metterà a caccia di un sostituto e poi magari potrà finalizzare l’assalto per Javi Guerra.