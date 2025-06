Milan, scambio per Leoni: sacrificato un grande talento

Il futuro di Giovanni Leoni continua a essere un rebus sul calciomercato: il Milan accelera per il centrale, occhio allo scambio

Il Milan è all’inizio di cambiamenti molto importanti per il presente e il futuro. I rossoneri sanno bene di dover aggiornare gran parte della rosa e per farlo saranno richiesti dei sacrifici importanti sia in entrata, sia in uscita. Non sarà per niente facile far collimare tutte le esigenze che ci sono e ci saranno per il progetti di Massimiliano Allegri, ma di sicuro il futuro dovrà ripartire da altri calciatori forti e possibilmente giovani.

In difesa, per esempio, uno dei primi calciatori in lista è Giovanni Leoni. Il centrale ha mostrato grandissime qualità con la maglia del Parma nella seconda parte di stagione, riuscendo a tenere testa anche ad avversari di primo livello come Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. La concorrenza è ampia, ma il Milan fa sul serio.

Il Milan punta Leoni: come stanno le cose per il centrale

Leoni ha delle doti fisiche enormi, capacità di giocare forte sull’uomo, essere aggressivo e strappare il pallone ai diretti avversari. Il Parma non vuole perdere un ragazzo che ha davanti a sé un grande avvenire, ma gli interessi per il difensore centrale sono davvero importanti, tanto che coinvolgono le maggiori big italiane.

Inizialmente sembrava l’Inter la squadra maggiormente accreditata ad acquistare il cartellino del ragazzo. L’esperienza che Cristian Chivu ha già avuto con lui sembrava decisiva per concludere l’affare e portare a Milano un talento che rischia di essere uno dei più importanti dell’intera Serie A ora e nei prossimi anni.

Negli ultimi giorni, però, il Milan sta cercando di mettere la freccia sulla diretta concorrenza, sfruttando anche gli ottimi rapporti che ci sono tra Allegri e Cherubini. La valutazione parte da 25 milioni di euro, ma alla fine potrebbero anche non bastare per portare a Milano uno dei migliori giovani in assoluto per il futuro del nostro calcio.

La nuova proposta in ballo per il difensore del Parma

Secondo quanto riporta QS, infatti, un precedente potrebbe fare scuola per quanto riguarda Leoni. Il Milan è pronto a offrire 15 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo, ma potrebbe non bastare a fare breccia tra gli emiliani. A quel punto, i rossoneri potrebbero cercare una contropartita più attraente e magari proporre Samuel Chukwueze.

Il nigeriano ha grandi qualità, ma le ha mostrate solo a tratti con la maglia del Milan. Allo stesso tempo, 25 milioni potrebbero essere anche pochi per Leoni, quindi un calciatore dalla valutazione più alta potrebbe essere molto utile per chiudere l’affare.