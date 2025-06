Boom Milan, primo affare in entrata: rossoneri pronti per l’asta

Il Milan punta ad un super primo colpo per l’estate in fase offensiva, Allegri crede nella fattibilità dell’operazione.

I rossoneri tentano di fare il colpaccio per quest’estate. Massimiliano Allegri chiede una squadra pronta a lottare per inseguire obiettivi nuovi rispetto a quelli non raggiunti nell’annata appena trascorsa. Annata pessima sotto -quasi- tutti i punti di vista e all’interno del club rossonero si lavora in vista del futuro

Mercato Milan, occhio alla svolta sul mercato: le ultime

Secondo quanto riferito da ‘Caught Offside’, Alejandro Garnacho sarebbe effettivamente un’ipotesi molto viva per il Milan. Il Manchester United ha però fissato il prezzo del ragazzo a 55 milioni di euro e difficilmente lo lascerà partire sotto quella cifra. Inoltre il club rossonero dovrà affrontare una foltissima concorrenza. In primis il Chelsea, considerato in pole position, ma anche Napoli, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. In particolare il club teutonico avrebbe chiesto il prestito, ma la proposta sarebbe stata rispedita al mittente.

L’esterno offensivo argentino, che nel corso dell’ultima stagione non ha trovato una buona continuità con il Manchester United, potrebbe lasciare il club anche per la situazione che si è creata negli ultimi anni e da cui i Red Devils faticano ad uscire. Il club in Via Aldo Rossi si rende conto che la trattativa è spinosa ma in questo momento storico, il Manchester United vive una situazione drastica. Peggiore anche di quella del Diavolo. Si vedrà il da farsi successivamente

Garnacho, Chelsea o Milan nel suo futuro

La situazione attorno a Garnacho è avvolta da molteplici tensioni. A soli 20 anni, il prodigio argentino si trova a un bivio. Sotto la nuova gestione di Ruben Amorim, Garnacho ha ricevuto la libertà di cercare nuove opportunità, nonostante abbia ancora tre anni di contratto con il Manchester United. La finale di Europa League, dove Garnacho è rimasto quasi sempre in panchina, giocando solo 19 minuti nella dolorosa sconfitta contro il Tottenham, ha accentuato il malcontento attorno a lui.

In un momento in cui il Manchester United fatica a trovare fondi per nuovi acquisti, Garnacho così come Mainoo potrebbero rappresentare la chiave per aprire nuove possibilità. Sul talento argentino chiaramente non c’è solo il Milan di Massimiliano Allegri ma anche il Chelsea, Mikel ha elogiato sia Garnacho che Mainoo , esortando Enzo Maresca, attuale allenatore dei Blues, a considerare seriamente questa coppia di talenti. I blues, chiaramente, partono avvantaggiati per ciò che possono offrire al calciatore argentino.