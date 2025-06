Milan smantellato, trattativa lampo per il titolarissimo: “Via entro una settimana”

Rivoluzione totale nell’organico del Milan. Reijnders e Theo Hernandez ormai prossimi all’addio, Leao tentato dal Bayern, ma non solo. Un altro top verso l’addio in una settimana.

Ricostruire partendo dalle fondamenta. Non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione conclusa al nono posto, un cammino in Champions League terminato ai playoff contro una squadra non irresistibile e una Coppa Italia sfumata in finale. Il Milan ha fissato, dopo mesi di ricerche, i due punti fermi da cui ripartire: Igli Tare e Massimiliano Allegri. Due figure carismatiche che possono essere di grande aiuto in un ambiente confusionario e sotto stress . A loro spetterà la programmazione del nuovo impianto rossonero. Un ecosistema che però potrebbe essere orfano dei pezzi grossi della rosa.

Milan, quanti big in partenza: Reijnders è solo l’inizio dell’esodo

Nel quartier generale di via Aldo Rossi, la pianificazione della rosa 2025/2026 potrebbe non comprendere molte colonne portanti che hanno sorretto il Diavolo negli ultimi anni. L’addio di Reijnders direzione Manchester rappresenta esclusivamente il principio di un esodo. Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Bayern Monaco per Leao, oltre al nodo Theo ancora da sciogliere (il Milan vorrebbe cederlo quest’estate). Ma non è finita qui. Tra i big in partenza spicca anche il nome di Maignan.

A fare chiarezza è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale Youtube ha precisato quanto segue:

“Per quanto riguarda Maignan contatti tra Milan e Chelsea ancora in corso. Ma ricordatevi ciò che vi dicevo qualche giorno fa: per il Chelsea questa operazione si può fare entro l’inizio del Mondiale per Club, quindi il timing sarà importante. Vediamo se sarà colmata la differenza economica di questa operazione.”

Il tempo stringe per i Blues, che dovranno accelerare in questi giorni per portare l’estremo difensore negli Stati Uniti.

Milan-Chelsea, contatti per Maignan: la richiesta del club rossonero

Se Leao appartiene alla categoria degli incedibili (o quasi), il Milan sembra aperto ad eventuali discorsi cessione di Maignan. Il gap tra domanda e offerta è però ancora ampio. Secondo “Tuttosport”, il Chelsea avrebbe messo sul piatto 15 milioni, metà di quanto richiesto dai rossoneri. Si attende, quindi, il rilancio, nonostante Allegri faccia muro.

In caso di trasferimento di Maignan, Tare avrebbe già stilato una lista dei possibili sostituti. In pole figurano portieri che già conoscono il nostro campionato nonchè tra i migliori della passata Serie A. Si sondano Svilar della Roma e Milinkovic-Savic del Torino.