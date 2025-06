Clamoroso Milan, il club apre alla cessione del big: rivelazione shock di Fabrizio Romano

Secondo il giornalista esperto di mercato, da Via Aldo Rossi trapela la possibilità di separarsi dal big

C’è aria di rivoluzione in casa Milan. Dopo la pessima stagione conclusasi con un nono posto e la contestazione di tutto il popolo rossonero, i piani alti del Milan hanno deciso di fare un passo indietro, affidando la gestione della parte sportiva a Igli Tare, ex direttore della Lazio. In meno di 48h Tare ha subito riportato a Milano Massimiliano Allegri, già campione d’Italia con i rossoneri e nome apprezzatissimo dalla piazza.

L’arrivo del tecnico toscano da solo però non basta e servirà rivoluzionare la rosa anche negli uomini: Maignan non è così sicuro della permanenza, stessa cosa si può dire anche di Theo Hernandez per il quale squillano sirene arabe. Nemmeno Rafa Leao sembra essere sicuro di restare a Milano: sul portoghese sembra essere piombato il Bayern Monaco

Mercato Milan, per Leao il Milan chiede 130 milioni

In una stagione così complicata sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello ambientale, è normale che anche chi sembrava tra gli idoli indiscussi finisce inevitabilmente al centro delle critiche di media e tifosi. È il caso di Rafa Leao, leader tecnico del Milan ma criticatissimo sia per alcuni atteggiamenti indolenti sia per le prestazioni spesso insufficienti.

Con l’arrivo di Allegri la speranza è che possa finalmente trovare la continuità che non ha mai avuto per iscriversi definitivamente nel novero dei top player mondiale.

Nonostante il gradimento del tecnico toscano però, secondo Fabrizio Romano Leao non sarebbe incedibile anche se la valutazione che ne fa il Milan è vicina al valore della clausola di 175 milioni: secondo il giornalista esperto di mercato, il Milan si siederebbe a tavolo per non meno di 115/130 milioni.

Mercato Milan, arriva l’offerta del Bayern per Leao: i bavaresi offrono un campione del mondo

Secondo Romano, l’unico club che si sarebbe mosso concretamente per Leao al momento è il Bayern Monaco: “C’è un interesse da parte del Bayern Monaco, ma il Milan aspetta che si presenti con una offerta. Se l’offerta sarà alta e appetibile, verrà presa in considerazione. Si parla in questo momento di 80-90 milioni di euro bonus inclusi più una contropartita, ma molti giocatori tedeschi hanno ingaggi molto alti e non è facile inserirli”.

Tra i giocatori inseriti all’interno dell’operazione, il Corriere della Sera fa i nomi di Kim, molto gradito ad Allegri e a Tare, Kingsley Coman e Leon Goretzka: nelle prossime settimane vedremo se il Bayern presenterà un’offerta ufficiale in via Aldo Rossi.