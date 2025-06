Calciomercato, compresso Milan-Bruges per Jashari: le ultime

Il Milan fa pressing per portare Jashari in rossonero, con il calciatore che ha dato il via libera, ma il Bruges fa muro.

Comincia a prendere piede il calciomercato del Milan, con i primi colpi che si stanno concretizzando: dopo l’ingaggio a parametro zero di Modric, nelle scorse ore è arrivato il “Here we go” di Romano per Samuele Ricci del Torino. Due colpi a centrocampo, con la possibilità che ne arrivi un terzo, ovvero Jashari del Club Bruges. La dirigenza rossonera, però, non dovrà operare solo per il reparto centrale, ma anche per il reparto difensivo e quello offensivo: da qui la necessità di accelerare le trattative, per consegnare ad Allegri una rosa quasi completa prima della tournée asiatica.

Mercato, Jashari vuole il Milan: il Bruges fa muro

Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 in forza al Club Bruges, è uno dei giocatori più voluti dalla dirigenza rossonera, con Allegri che avrebbe avallato il colpo. Il centrocampista piace tanto ai rossoneri, che hanno offerto al club belga 30 milioni di euro. Il Milan non ha intenzione di alzare nemmeno di un euro la propria offerta, sapendo che ha già il sì del calciatore, il quale preme per arrivare a Milano.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo roseo, Jashari vuole provare una nuova esperienza e avrebbe già detto al proprio entourage di accettare il Milan. L’ostacolo però è rappresentato dal Club Bruges, che lo vorrebbe tenere almeno fino agli spareggi di Champions League, che si giocheranno ad agosto.

A questo punto i due club potrebbero trovare un compromesso: da una parte il Bruges che vuole 35 milioni e lo vuole tenere fino agli spareggi, dall’altra il Milan che non va oltre i 30 milioni e potrebbe accettare il fatto che Jashari arrivi a metà agosto, per 30 milioni e non di più di euro. Un compromesso che renderebbe felice sicuramente Jashari, che spinge per arrivare a Milano.