Calciomercato Milan, colpo in attacco da non credere: è stato pagato 80 milioni

Il Milan vuole fare le cose in grande per quanto riguarda l’attacco. Il nuovo bomber è stato pagato addirittura 80 milioni di euro.

Non c’è nessuna intenzione in casa Milan di ripetere una stagione come quella conclusa da poche settimane. Il club rossonero vuole tornare subito ai vertici del calcio italiano e per farlo è pronto a regalare a Max Allegri diversi innesti all’altezza. Tra gli obiettivi principali di calciomercato c’è un bomber di razza che possa guidare l’attacco assieme a Santiago Gimenez.

In queste settimane sono circolati diversi nomi, a partire da Dusan Vlahovic fino ad arrivare a Darwin Nunez. Tutti attaccanti di livello mondiale a cui però in queste ultime ore si è aggiunto un altro profilo. Solo sei mesi fa il suo attuale club lo ha pagato 80 milioni di euro.

Attacco Milan, anche Duran nella lista: l’Al-Nassr vuole cederlo

Il calciomercato è spesso fatto di occasioni da cogliere al volo e una di queste può portare il nome di Jhon Duran. Secondo quanto riportato da TMW, l’Al-Nassr vuole cedere a tutti i costi il suo attaccante per problemi comportamentali. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno visto che il colombiano è stato acquistato solo sei mesi fa dall’Aston Villa per circa 80 milioni di euro.

La situazione ha subito destato gli interessi di diversi club italiani. Infatti su Duran ci sono Milan, Napoli e Roma pronte ad accaparrarsi un talento che ha deciso di lasciare l’Europa troppo presto.

Anche i numeri in Arabia Saudita sono quasi da non credere: ben 8 gol in 13 partite di campionato, a cui si aggiungo 4 reti nella Champions League asiatica. Chiaro però che per riuscire a portare Duran in rossonero servirà un aiuto anche dall’Al-Nassr. Attualmente infatti il classe 2003 percepisce la bellezza di 10 milioni di euro a stagione.

L’Al-Nassr ha già aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto e non dovrebbe avere troppi problemi a partecipare al pagamento di una parte dell’ingaggio.

Milan, il primo nome per l’attacco resta Vlahovic: idea scambio con Theo

Il profilo che comunque stuzzica maggiormente Max Allegri resta quello di Dusan Vlahovic. Il serbo è in uscita dalla Juventus e il neotecnico rossonero starebbe spingendo per riavere l’ex Fiorentina dalla sua parte. L’ultima idea è anche quella di un clamoroso scambio che potrebbe portare Theo Hernandez alla Juventus.

L’operazione potrebbe far contenti sia Milan che Juventus e potrebbe proprio per questo scaldarsi nei prossimi giorni. Il Diavolo valuta comunque anche altre opzioni e tra queste non manca di certo Jhon Duran.