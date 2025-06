Milan, svelato in diretta il sogno di Allegri per l’attacco: non è Darwin Nunez

Massimiliano Allegri ha un sogno per l’attacco del Milan, la notizia è stata data in diretta: non si tratta di Darwin Nunez, cercato anche dal Napoli

Il Milan è alla ricerca di un centravanti in grado di alternarsi con continuità con Santiago Gimenez, che deve ancora essere valutato attentamente da Massimiliano Allegri. Serve qualcuno che conosca la Serie A e che possa alzare il livello, magari anche facendo reparto da solo, sfruttando le palle in profondità date dai centrocampisti e le giocate di esterni forti come Rafael Leao e Christian Pulisic.

Il sogno di Allegri è Moise Kean: la rivelazione di Pellegatti

Carlo Pellegatti, giornalista molto vicino alle vicende del Milan, ha parlato sul suo canale Youtube della possibilità che arrivi un centravanti: “Vi dico io qual è il sogno di Massimiliano Allegri, è un centravanti che lui ha apprezzato, che amava molto pur non essendo stato prolifico in quell’anno: il giocatore in questione è Moise Kean. Sarebbe l’ideale per il Milan: italiano, conosce benissimo la Serie A ed è grande amico di Rafael Leao. Verrebbe al Milan di corsa“.

Insomma, secondo Pellegatti, Allegri vorrebbe Kean a guidare l’attacco del Milan. Nell’ultima stagione ha fatto molto bene alla Fiorentina, ha una clausola da 52 milioni di euro, ma c’è da dire che è stato anche esaltato dal gioco di Raffaele Palladino.