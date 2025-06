Cambiaso-Milan: c’è la svolta, Sarri aiuta i rossoneri

Allegri ha individuato nell’esterno bianconero il giusto rinforzo per i rossoneri in caso di partenza di Hernandez. E ci sono aggiornamenti importanti

Il Milan potrebbe dire addio a Hernandez entro il prossimo calciomercato. Le ultime indiscrezioni parlano della possibilità addirittura di un muro contro muro tra il francese e i rossoneri visto il contratto in scadenza nel 2026. L’ipotesi di andare a zero non è da escludere. Ma di certo l’idea del club è quello di andare a prendere un sostituto e il nome in pole position è quello di Cambiaso. Allegri lo allenerebbe volentieri ancora una volta.

L’ipotesi Cambiaso Milan è assolutamente da tenere in considerazione per il prossimo calciomercato anche se per adesso si tratta di una semplice suggestione. La volontà è quella di fare un tentativo con la Juventus subito dopo la partenza di Hernandez. E per questo motivo non ci resta che attendere l’inizio della sessione per avere un quadro molto più chiaro su questa possibile trattativa.

Calciomercato Milan: Cambiaso resta un obiettivo, le ultime

La Juventus in questo momento non ha alcuna intenzione di privarsi di Cambiaso. Naturalmente il Milan non molla ed è pronta a mettere sul piatto una proposta importante per i bianconeri. La svolta comunque potrebbe arrivare solamente con la partenza di Hernandez visto che difficilmente si andrà ad avere due giocatori simili in quel ruolo.

E dalla Lazio potrebbe arrivare un assist importante per il Milan. Secondo le informazioni di cm.com, la Juventus sembra essere intenzionata a fare sul serio per Nuno Tavares e questo dovrebbe consentire di arrivare alla fumata bianca per Cambiaso per i rossoneri. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi perché i bianconeri hanno altre intenzioni e per il momento ci sono degli incastri che devono essere fatti prima di arrivare alla fumata bianca. Ma resta una ipotesi comunque da seguire con attenzione.

Il Milan ha individuato in Cambiaso il sostituto ideale di Hernandez per il prossimo calciomercato e l’arrivo di Nuno Tavares potrebbe aprire questa ipotesi. Per il momento siamo comunque nel campo delle suggestioni e non c’è nessuna trattativa concreta. Poi naturalmente un tentativo lo si potrebbe fare e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.