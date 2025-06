Caos Milan, la trattativa diventa un caso: ora Allegri ha un problema

La trattativa in casa Milan diventa un caso. Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera si ritrovano ora con una bella gatta da pelare che può diventare un problema per il futuro.

In queste prime fasi di calciomercato estivo il Milan si è concentrato sulle cessioni. Fare cassa è di vitale importanza per risanare le casse profondamente colpite dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. L’addio, seppur doloroso, di Tijjani Reijnders va in quella direzione. 75 milioni di euro cui si aggiungeranno, o almeno così pare, i 25 messi sul piatto dal Napoli per Yunus Musah, pallino di Antonio Conte. 100 milioni di euro sono una cifra interessante per impostare la strategia sulle entrate, specialmente per riempire il vuoto a centrocampo dopo la partenza dell’olandese.

Il Milan fa cassa, già 100 milioni incassati: ma l’affare diventa un caso

Il primo colpo dell’estate rossonera sarà Luka Modric, che atterrerà presumibilmente dopo il Mondiale per Club. Al suo fianco il Diavolo punta forte su Granit Xhaka, oltre che su un pupillo di Allegri come Adrien Rabiot. Ciononostante, il capitolo cessioni potrebbe non essersi chiuso. Rimane il punto interrogativo su un’eventuale offerta che potrebbe arrivare a stretto giro dalla Bavier per Rafa Leao. Ma il caso più spigoloso rimane quello riguardante Theo Hernandez, la cui partenza non s’ha da fare.

La trattativa all’apparenza ben impostata con l’Atletico Madrid sembra totalmente sfumata, come sottolineato ieri sera da Gianluca Di Marzio:

“La trattativa tra il Milan e i Colchoneros procedeva bene, proprio fino a questa sera intorno alle 19.00. L’Atletico aveva rilanciato offrendo circa 20 milioni per Theo, il Diavolo ha continuato a chiedere qualcosa in più e allora gli spagnoli si sono chiamati fuori.”

Notizia che è poi stata confermata da varie fonti autorevoli come Fabrizio Romano e “La Gazzetta dello Sport”, oltre che dal quotidiano iberico “Marca”.

Atletico Madrid-Theo, affare definitivamente sfumato: Milan spalle al muro

L’estate è ancora lunga e sia il Milan sia il calciatore interessato sperano di riuscire a trovare la soluzione migliore per entrambi (ossia il trasferimento) il più presto possibile. La mancata separazione sarebbe infatti dannosa sia per Theo, che rischierebbe di vivere un anno da separato in casa, sia per il club, che perderebbe a zero il terzino.

L’ipotesi va scongiurata in ogni modo. Per questo si cercheranno a stretto giro nuovi acquirenti, sempre che il 19 rossonero non cambi idea e decida di accettare la ricca offerta dell’Al-Hilal dell’ex “rivale” Simone Inzaghi.