Caso Origi: troppi milioni buttati, si cerca la soluzione in casa Milan

Caso Origi: troppi milioni buttati alla finestra, in casa Milan si cerca una soluzione per risolvere questo problema

Un caso fantasma quello di Divock Origi che – dopo aver stipulato un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione (ma divenuti 5,2 con la mitigazione del Decreto Crescita) – non ha mai messo piede, per tutta la durata di questa annata, a Milanello. L’ex Liverpool ha sottoscritto un accordo con il Diavolo con scadenza fino al 30 giugno 2026. Non sono mancate le critiche verso questo giocatore che per tutto questo tempo non ha svelato le sue intenzioni future. Nessuna partita giocata, nessun minuto percorso sul cronometro…ed è decisamente passato alla storia come uno dei flop più clamorosi della squadra rossonera. Adesso si cerca di intervenire sulla situazione, specialmente per il dispenso economico che questo caso sta macinando.

Caso Origi, Marco Passotto: “Il Milan sta continuando a buttare soldi dalla finestra”

Marco Passotto, noto giornalista, è intervenuto sul caso di Divock Origi manifestando la sua opinione in maniera diretta e senza troppi giri di parole. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

L’attaccante è salito al quarto piano di via Aldo Rossi, dove non si è trattenuto a lungo. Tradotto: nessun accordo. Sul tavolo c’era, e resta, la risoluzione del contratto, in scadenza fra un anno. Il belga guadagna 4 milioni netti, ovvero 5,2 lordi con la mitigazione del Decreto Crescita. Milioni che il Diavolo sta continuando a buttare dalla finestra. Per salutarsi con un anno di anticipo, però, occorre ovviamente trovare un accordo sulla buonuscita.