Mercato Milan, si chiude il colpo in entrata: visite mediche già in programma

Mercato Milan, il colpo decisivo trova la sua chiusura trionfale: visite mediche già in programma in settimana e cifre stabilite

Con il mercato alle porte i piani alti dei vari club sanno perfettamente che questo è il momento ideale per affondare la propria pressione sui profili di loro interesse. La concorrenza è spietata, e questo lo si sa, ma le strategie – l’astuzia e la rapidità sono fattori indispensabili e principali che caratterizzano, effettivamente, la riuscita o la non riuscita di un’operazione. In casa Milan, il mercato sembra già essere partito: questa volta bisogna fare le cose con concretezza. Le varie uscite da parte del club rossonero spingono la società a darsi da fare, per puntare in alto e per raccattare quante più forze disponibili. Nelle ultime ore, però, il Diavolo ha definitivamente concluso un colpo in entrata: si parla di visite mediche già programmate con delle cifre pressochè invitanti.

Mercato Milan, boom in entrata: visite mediche già programmate

Giornate di addii e novità per il Milan che ha già sbloccato un colpo boom da brividi. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sia sul suo canale Youtube – ma anche sulla piattaforma X – il Diavolo avrebbe concluso un’affare, corteggiato da tempo. Un profilo a lungo lusingato e desiderato – non solo dal Milan ma anche da tantissimi altri club italiani e stranieri – che però ha portato il calciatore a fissare la sua dimora sul territorio milanese.

Si prospettano le visite a breve, con il calciatore già allertato da questo tipo di impegno e che potrebbe troncare le sue vacanze per questa motivazione. Il comunicato ufficiale potrebbe spuntare nei prossimi giorni anche perchè è previsto l’ingresso in rosa – del giovane talento – nelle prossime giornate.

Samuele Ricci è definitivamente un calciatore rossonero, visite mediche già programmate

Samuele Ricci sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: lo svela Fabrizio Romano, sia sul suo canale Youtube e sia sul suo profilo della piattaforma X. “Anche nelle ultimissime ore il Milan ha lavorato con il Torino e con l’agente di Samuele Ricci per arrivare alla fumata che dovrebbe arrivare molto a breve. Il giocatore sarebbe stato già allertato per le visite mediche nei prossimi giorni. Si sta arrivando al traguardo, mancano solo gli ultimi dettagli e gli ultimi bonus per completare tutto”.

Il giovane talento ha siglato un accordo verbale di 23 milioni di euro più 2 milioni di plusvalenze. Le due squadre completeranno gli accordi a partire dall’inizio della prossima settimana ed infine Ricci potrà aggregarsi alla squadra nei prossimi giorni.