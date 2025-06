Chiesa-Milan, colpo di scena: segnale di Conte ad Allegri

Federico Chiesa e il Milan: l’operazione può decollare nelle prossime settimane. È arrivato un nuovo segnale di Conte per il trasferimento

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e il Milan ha ancora tanti tasselli da sistemare per la costruzione della squadra per la prossima stagione. I rossoneri devono sistemare anche l’attacco, nonostante la ferrea volontà di Massimiliano Allegri di trattenere Rafael Leao anche per la prossima stagione.

Il portoghese potrebbe essere sempre più importante per i possibili successi del tecnico livornese, alla sua seconda esperienza a Milano, ma la dirigenza potrebbe accontentarlo anche con la chiusura di altri due colpi in attacco. Il primo nome nel mirino è un nuovo bomber, una prima punta che darebbe certezza di gol dopo una stagione travagliata. Occhio, però, anche a un esterno offensivo.

Il Milan non dimentica Chiesa: le ultime sul Napoli

Un nome in cantiere per le dinamiche rossonere è sicuramente quello di Federico Chiesa. L’ha detto anche Gennaro Gattuso: l’ex Juve e Fiorentina ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare la Nazionale italiana e non ha intenzione di fare un’altra stagione tra campo e tribuna, come successo negli ultimi dieci mesi al Liverpool.

Da tempo si parla del Napoli in relazione al destino di Chiesa, con i partenopei che seguono la pista relativo all’esterno italiano. Ora, però, le cose stanno cambiando e non proprio in positivo. I campani si stanno orientando su altri obiettivi, su tutti Ndoye, che pare sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

Se la trattativa per l’esterno del Bologna dovesse andare a buon fine, è lui ovviamente la prima opzione per Antonio Conte. L’affare sta procedendo bene e potrebbe arrivare presto la fumata bianca, con Chiesa che resterebbe senza la principale pretendente al suo cartellino. E proprio così, entrerebbe in gioco il Milan.

Torna in ballo il Milan: le ultime

Se per quanto riguarda il Napoli, ci sono davvero poche speranze, a questo punto, secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, ci sarebbe proprio Massimiliano Allegri su Chiesa.

Il tecnico livornese lo conosce bene e vorrebbe tornare a puntare su di lui, ben consapevole di ciò che potrebbe portare nel suo 4-3-3. Il connubio che, per certi tratti, ha fatto la fortuna della Juve, potrebbe ritrovarsi a Milano. Ma servono i tempi giusti, a partire dalla formula dell’affare, che comunque dovrebbe essere in prestito.