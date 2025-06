Clamoroso Milan, la cessione sta per saltare: il calciatore rifiuta ancora la destinazione

Tare sempre a lavoro sul mercato, tra trattative in entrata e in uscita. Ci sarà sicuramente un rinnovamento, a partire dal reparto arretrato, ma il difensore con cui far cassa però non sembra convinto di lasciare i rossoneri.

Igli Tare continua il suo lavoro di miglioramento della rosa. La cessione di Reijnders si farà sentire sicuramente tanto, specie in una squadra che presenta diverse lacune e in cui l’olandese era una delle poche note positive. Ecco perché c’è da lavorare tanto, in campo ma anche sul mercato per portare innesti di livello.

C’è bisogno di rinforzi un po’ in tutti i ruoli, non solo a centrocampo. Si parla tanto dell’attacco, con la società tra Gyokeres, Retegui e Vlahovic, ma anche in difesa ci sono migliorie da apportare. Va fatta innanzitutto qualche operazione in uscita e dunque ulteriore cassa, poi si procederà anche in entrata.

Thiaw non è convinto del Como: può restare

Malick Thiaw è finito nel mirino del Como, club che come sappiamo sta investendo tantissimo e dopo aver quasi trovato l’accordo definitivo per accaparrarsi Alvaro Morata, ora vorrebbe operare un doppio colpo dal Milan inserendo anche il difensore. L’accordo tra le società è già stato trovato su una base di 25 milioni di euro.

Manca ancora l’accordo con il giocatore che non sembra però convinto di voler accettare la proposta. Come riportato infatti da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il tedesco si è preso del tempo per decidere e ad ora la risposta non è ancora arrivata. Questo preoccupa un po’ il Como, che ha paura la risposta finale possa quindi essere negativa. Ecco perché lo stesso Cesc Fabregas potrebbe scendere in campo in prima persona, così da provare a convincere Malick.

Mercato Milan: che fare con Thiaw?

La proposta del Como per il difensore è sicuramente allettante. Non solo per il Milan che incasserebbe 25 milioni e si porterebbe a casa una grossa plusvalenza, ma anche e soprattutto per il calciatore. Certo, il Como non è il Milan, ma andrebbe comunque a guadagnare 4 milioni di euro circa l’anno oltre a diventare un protagonista di un progetto importante e in piena crescita.

Il Milan è il Milan, si sa, così come le emozioni che regala San Siro non le regalano altri stadi. Però il progetto del Como è sicuramente interessante e farà divertire tanto tutti noi appassionati. Se poi il tedesco dovesse alla fine rifiutare poco male. Ha dimostrato sì di avere diverse lacune, ma resta comunque un giocatore affidabile e che sotto la guida di Max Allegri potrà ancora crescere tanto.