Clamoroso Milan, Leao porta Osimhen in rossonero: scoppia la bomba di mercato

Rafael Leao è pronto ad accendere clamorosamente il mercato del Milan. Il portoghese può portare Victor Osimhen in rossonero.

Non si può di certo parlare di mercato soporifero per quanto riguarda questi primi giorni di giugno in casa Milan. Il Diavolo è senza dubbio tra i club italiani più attivi in ottica calciomercato. I rossoneri hanno già salutato Tijjani Reijnders e nelle prossime settimane potrebbero salutare altri pezzi pregiati. Ma anche in entrata la situazione è a dir poco rovente.

Il popolo milanista è pronto ad accogliere Luka Modric, ma i grandi colpi non si fermeranno di certo qui. L’ultimo nome che sta riscaldando la piazza rossonera è quello di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano lascerà il Napoli in estate, ma potrebbe restare in Serie A vestendo i colori rossoneri. E a portare a Milano l’ex Galatasaray potrebbe essere proprio Rafael Leao.

Osimhen al Milan grazie a Leao: i rossoneri studiano il colpo

Come riportato dal Corriere della Sera negli ultimi giorni anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa ad Osimhen. Il club rossonero vuole chiudere un grande colpo in attacco e il profilo del nigeriano sarebbe quello che stuzzica maggiormente. Si tratta sicuramente di una trattativa non semplice, ma che potrebbe essere finanziata dall’addio di Rafael Leao.

Da giorni infatti il Bayern Monaco vuole portare Leao in Germania e non mollerà di certo la presa molto facilmente. Al momento il Milan ha alzato il muro, ma è chiaro che davanti ad un’offerta da 100 milioni di euro tutto potrebbe cambiare.

In quel caso, proprio grazie alla cessione del portoghese, il Milan avrebbe la liquidità per portare Osimhen in rossonero. Ad oggi si tratta solo di una suggestione di mercato, ma che potrebbe diventare davvero realtà con i giusti incastri.

Milan-Osimhen, l’affare può far tutti felici

Il futuro di Osimhen sembrava ormai essere in Arabia Saudita all’Al Hilal con Simone Inzaghi. La trattativa sembrava in dirittura d’arrivo, ma alla fine la scelta di rifiutare la destinazione da parte di Osimhen ha bloccato tutto. Il classe ’98 vuole giocarsi le sue carte in Europa e il Milan potrebbe fare al caso giusto.

Il Napoli non vede l’ora di incassare un buon tesoretto dalla sua cessione ed ecco dunque che l’eventuale affare potrebbero davvero far tutti contenti. Come detto, si tratta di un’operazione tutt’altro che semplice ma la sensazione è che quella riguardante Yunus Musah potrebbe non essere l’unica trattativa tra Milan e Napoli.