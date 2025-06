Milan, Reijnders è del City: le vere cifre dell’affare – UFFICIALE

I rossoneri salutano l’olandese dopo due stagioni. Il club inglese nelle ultime settimane ha accelerato per regalare il giocatore a Guardiola

Il Milan saluta Reijnders. Dopo una stagione di assoluto livello, sull’olandese avevano messo gli occhi tutte le big europee e alla fine l’ha spuntata il Manchester City. Guardiola ha da subito individuato nel centrocampista il giusto rinforzo per alzare la qualità della rosa e chiesto alla sua dirigenza un sacrificio importante per averlo a disposizione sin dal Mondiale per Club. Nessuna chiusura da parte del club meneghino e la svolta arrivata nelle scorse settimane.

Il giocatore ha trovato l’accordo con il Manchester City sulla base quinquennale da 7 milioni di euro a stagione e da parte del Milan l’apertura a trovare l’accordo per consentire a Reijnders di trasferirsi da Guardiola in questa sessione di calciomercato. Una cessione che è costata molto soprattutto ai tifosi. Ma il club rossonero con questo addio riuscirà a mettere in ordine i conti e magari riuscire a tenere qualche altro big.

Calciomercato Milan: Reijnders al City, i costi dell’operazione

È stata una lunga trattativa quella tra Milan e Manchester City per Reijnders. I rossoneri hanno provato a non abbassare di molto la propria richiesta e questo ha portato l’affare ad essere chiuso proprio in extremis. La volontà dell’olandese in questo senso è stata decisiva visto che sin da subito ha spinto per trasferirsi in Inghilterra forte anche dell’accordo quinquennale sulla base di 7 milioni di euro.

Le cifre dell’operazione tra Milan e Manchester City sono state sempre mantenute nel massimo riserbo. Ma ora nelle ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti molto importante. L’affare si è chiuso per 70 milioni di euro complessivi divisi in questo modo: 57 in parte fissa, 10 di bonus facilmente raggiungibili e 3 più complicati da raggiungere. La speranza dei rossoneri è che comunque possano entrare nelle casse la cifra completa.

L’addio di Reijnders costringe i rossoneri a dover intervenire sul calciomercato per andare a rinforzare la rosa. L’olandese in questa stagione è stata l’arma in più ed ora toccherà a Tare andarlo a sostituire. Di certo i soldi entrati possono rappresentare una carta importante per il Milan per andare a sostituire il classe 1998 con un giocatore importante. Vedremo quali saranno le scelte della dirigenza. Intanto, però, Reijnders è diventato un nuovo giocatore del Manchester City.