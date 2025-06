Colpo di scena Milan, il big resta in rossonero: la conferma di Fabrizio Romano

Ultim’ora di mercato clamorosa in casa Milan. A sorpresa, come annunciato poc’anzi da Fabrizio Romano, il top rossonero potrebbe tornare sui suoi passi e restare in rossonero.

Da chi ripartirà il Milan 2025/2026? Difficile a dirsi, allo stato attuale. Sicuramente un punto fermo sarà Massimiliano Allegri, uno che a Milanello ci ha bazzicato per diversi anni aggiungendo alla bacheca anche uno scudetto e una Supercoppa. Allo stesso tempo, sul fronte societario sarà importante la figura di Igli Tare. Tuttavia, sono ancora tanti i dubbi che aleggiano all’interno dell’organico. Diversi big sembrano dover intraprendere lo stesso percorso di Reijnders, lasciando quindi Milano. Sul banco dei possibili partenti spiccano i nomi di Maignan e Theo Hernandez, oltre all’incertezza attorno a Rafa Leao.

Milan, tanti big in partenza: ma uno a sorpresa resterà in rossonero

A breve dovrebbe arrivare l’offerta del Bayern per il portoghese (ci si attende attorno agli 80 milioni più contropartite) , sebbene il Diavolo abbia alzato un muro da 100 milioni. Su Theo Hernandez è forte il pressing arabo, con l’Al Hilal di Simone Inzaghi seriamente intenzionato ad accaparrarsi il terzino francese, il quale non è tuttavia convinto della destinazione. Attualmente il più certo di restare a Milanello è Mike Maignan, che a sorpresa non dovrebbe trasferirsi al Chelsea, almeno nel breve periodo.

Questo l’annuncio di Fabrizio Romano in merito alla trattativa tra il portiere e i Blues:

“L’affare tra Maignan e il Chelsea è sfumato. Non c’è l’accordo tra le due società sulla valutazione del portiere. Per il momento i due club hanno deciso di interrompere i discorsi in quanto non c’è un accordo tra le parti. Nonostante l’intesa tra Maignan e il Chelsea, l’affare non si farà poichè non in tempo per il Mondiale per Club e anche perchè i Bleus non vogliono arrivare all’offerta richiesta dal Milan. Al momento quindi il francese rimane un giocatore rossonero.”

Maignan resta al Milan: “Il Chelsea non si alza oltre i 18 milioni”

Ancora troppa distanza, quindi, tra domanda e offerta. Il club londinese era arrivata a mettere sul piatto 18 milioni di euro, 12 in meno di quanti richiesti dalla dirigenza di via Aldo Rossi.

A poche ore dal termine della mini sessione di mercato in vista del Mondiale per Club, il Chelsea non prova ad andare oltre per Maignan e si concentrerà su altri profili.