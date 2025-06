Da Modric a Camarda, che stoccata al Milan: lo ha detto in diretta

Arriva una stoccata al Milan per la scelta di puntare su Luka Modric sul mercato: viene menzionato anche il giovane Camarda

Luka Modric sarà un nuovo giocatore del Milan. A parametro zero lascerà il Real Madrid dopo il Mondiale per Club e poi firmerà un contratto annuale con il club rossonero, che potrà quindi contare su uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni. Il croato, però, compirà 40 anni a settembre e in tanti hanno dubbi sulla sua tenuta fisica oltre che sul fatto di non puntare sui giovani.

La critica di Teotino al Milan per Modric

Il giornalista Gianfranco Teotino ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky Sport Calciomercato l’Originale: “Poi non perdiamo più tempo a parlare della Nazionale se continuiamo a prendere cavalli di ritorno dall’estero, perché lo sappiamo: arrivano troppi giocatori che non danno niente al calcio italiano, e intanto un giovane talento, forte e di prospettiva come Camarda resta in panchina al Milan, non va bene“.

Tra Modric e Camarda ci sono 23 anni di differenza. Il croato è un campione che ha vinto praticamente tutto, gli è stato riconosciuto anche il Pallone d’Oro. Ma secondo Teotino, sarebbe più opportuno puntare su giovani italiani, al di là della differenza di ruolo che c’è tra i due.