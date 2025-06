Dal Milan al Napoli, il rossonero segue Tomori: Conte lo vuole ad ogni costo

Il richiamo di Antonio Conte affascina e rapisce: il rossonero pronto a passare dal Milan al Napoli

C’è aria di rivoluzione in casa Milan, non solo societaria ma anche, e soprattutto, negli uomini. Igli Tare ha preso il posto da direttore sportivo, mettendo a segno già il colpo Allegri, cedendo Reijnders a quasi 80 milioni e assicurandosi la firma di Modric. Nonostante l’età il croato è ancora un giocatore integro e in grado di incidere e considerando l’unico impegno a settimana che dovrà sostenere il Milan, avrà pienamente la possibilità di gestirsi e decidere i match clou.

Non sarà però solo Reijnders a lasciare Milanello: Maignan è sempre in contatto con il Chelsea e la trattativa sembra ben avviata verso una conclusione positiva per i Blues. Theo Hernandez, dopo aver rifiutato la chiamata di Inzaghi in Arabia, sembra orientato ad accettare la corte del Cholo Simeone e tornare in quell’Atletico dove ha mosso i primi passi. Oltre ai due senatori francesi però, Allegri rischia di perdere un altro calciatore, debole al richiamo del rivale Antonio Conte.

Milan, Musah in uscita: piace a Conte

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milanello a breve spunta clamorosamente il nome di Yunus Musah. Lo statunitense non è reduce da un’annata eufemisticamente indimenticabile ma ha dimostrato grandissima flessibilità tattica e uno straordinario atletismo, ingredienti che nelle mani di un tecnico giusto ne avrebbero potuto fare un’ottima mezz’ala o esterno di centrocampo.

Difficilmente però, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarà Allegri colui che plasmerà Musah: per il giornalista esperto di mercato, lo statunitense partirà per raggiungere Napoli, dove ad attenderlo c’è Antonio Conte che ha espresso gradimento per l’operazione. Secondo Romano, Musah non avrebbe problemi a trovare l’accordo economico con il Napoli, motivo per cui la palla è nelle mani del Milan.

Milan, i numeri della stagione di Musah

Arrivato al Milan nell’estate del 2023 per 21 milioni dal Valencia, Musah ha avuto delle difficoltà a imporsi nell’ambiente Milan. Durante la prima stagione con il Milan, Musah ha collezionato 40 presenze mettendo a referto solo due assist.

Nell’ultima stagione invece ha dimostrato di poter agire in più settori del campo: mezzala, mediano a due, quinto di un centrocampo a 5 e all’occorrenza anche esterno di un 4231. Con Fonseca e Conceicao ha raggiunto 38 presenze in stagione, confermandosi per numero di assist. Ora le strade di Musah e il Milan rischiano di dividersi e il classe 2002 è vicino ad andare al Napoli.