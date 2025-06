Milan, doccia fredda sul mercato: salta il super colpo a centrocampo

La stella cercata per il centrocampo del Milan non sembra intenzionata a firmare: doccia fredda per Tare

Dopo una stagione fallimentare, chiusa con un amaro nono posto in Serie A e il malcontento dei tifosi, il Milan ha deciso di cambiare rotta. La società rossonera ha affidato la guida dell’area sportiva a Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, con il compito di ridare slancio a una squadra in crisi.

L’ex dirigente laziale non ha perso tempo: in appena 48 ore ha portato a termine il colpo Massimiliano Allegri, facendo tornare in panchina l’allenatore che in passato aveva già regalato uno Scudetto al club. Un ritorno accolto con grande entusiasmo dalla tifoseria, che vede in Allegri un leader affidabile per la rinascita.

Ma la sola rivoluzione in panchina non basta. Servirà un rimpasto radicale della rosa: il futuro di Mike Maignan e Theo Hernández è incerto, con il portiere e il terzino sempre più vicini all’addio, corteggiati rispettivamente da top club europei e squadre arabe. Quasi tutti i giocatori hanno deluso nella stagione passata, fatta eccezione per Tijjani Reijnders, volato in Premier League sotto la guida di Pep Guardiola.

Per colmare il vuoto lasciato dall’olandese, Tare avrebbe già proposto ad Allegri un trio di big per rinforzare il centrocampo: una di queste però sembra ora più lontana.

Milan, Xhaka sempre più lontano

Il Milan è pronto a rivoluzionare il centrocampo. Con Tijjani Reijnders sempre più vicino al Manchester City, i rossoneri si muovono per non farsi trovare impreparati. Il primo colpo è ormai definito: Luka Modric ha dato il suo sì al trasferimento a Milano, portando con sé esperienza e classe. Tuttavia, a 39 anni, il croato non può essere l’unica soluzione per la mediana, motivo per cui Tare aveva individuato in Xhaka il rinforzo perfetto.

Le cose però non sono così facili: secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Granit Xhaka non starebbe forzando per lasciare il Bayer Leverkusen. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore mantiene un ottimo rapporto con il club tedesco e non ha intenzione di abbandonarlo a tutti i costi. Con un contratto in scadenza nel 2028, Xhaka valuterebbe un addio solo davanti a un’offerta irrinunciabile, sia a livello sportivo che economico.

Mercato Milan, si valutano altri profili per la mediana

A prescindere dall’arrivo o meno di Xhaka, il Milan ha bisogno di rinforzare la sua mediana, sia numericamente che qualitativamente. Oltre a Luka Modric, il cui acquisto è in fase di chiusura, Tare sta puntando forte su Adrien Rabiot che ha aperto ad una chiacchierata con Allegri.

Oltre al francese ex Juventus, sul taccuino del direttore ex Lazio ci sono Matteo Guendouzi e Samuele Ricci, da tempo seguito dal Milan. Sullo sfondo restano alternative come Nicolussi Caviglia, Onyedika e Rovella.