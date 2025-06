Donnarumma-Milan: il sì ad una condizione

Il ritorno di Gigio in rossonero non è da escludere a priori. Ma il via libera sembra essere destinato ad arrivare ad una sola condizione

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Secondo le informazioni de La Repubblica, la priorità dell’estremo difensore resta quella di rinnovare con il PSG. Ma al momento la trattativa per il prolungamento è in una fase di stallo e questo rende possibile una sua partenza considerato anche il contratto in scadenza nel 2026. Senza accordo, l’addio diventerebbe praticamente certo visto che i parigini non hanno intenzione di perderlo a zero.

E a questo punto l’ipotesi Donnarumma per il Milan potrebbe trasformarsi in realtà nel prossimo calciomercato ad una condizione. Ci sono degli ostacoli da superare e non si preannuncia affatto semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ma il rapporto con Tare è ottimo e questo dovrebbe consentire di facilitare una operazione simile. Ma siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Donnarumma-Milan: ritorno possibile, ma…

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da definire. Il rapporto con Tare è ottimo e questo ha portato ad ipotizzare un suo possibile ritorno al Milan. Una ipotesi non semplice da far diventare realtà considerato che ci sono degli ostacoli molto importanti da superare. E per questo motivo l’accordo potrà arrivare solamente se vorrà lo stesso portiere.

Per questo motivo il ritorno di Donnarumma sarà possibile solo se il giocatore vorrà davvero tornare in rossonero. L’assenza della Champions League e l’ingaggio pesante del portiere rende davvero difficile pensare ad una sua nuova esperienza con il club meneghino. Ma sappiamo come il calciomercato è molto particolare e potrebbero esserci delle sorprese in questo senso. Non è da escludere che magari Donnarumma decida di ripartire dalla squadra che lo ha fatto esordire fra i professionisti.

Su di lui ci sono anche Inter, Juventus e Napoli. Il Milan, per i motivi detti in precedenza, non parte sicuramente con i favori del pronostico nella corsa a Donnarumma nel prossimo calciomercato. Poi la strada è lunga e sappiamo come le sorprese possono essere dietro l’angolo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte da parte dello stesso portiere.