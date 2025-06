Dal Mondiale al Milan: è il terzo rinforzo per Allegri

I rossoneri sono scatenati sul calciomercato. Ricci è ormai un calciatore rossonero dopo Modric, ma c’è una nuova operazione che potrebbe concludersi in poco tempo

Il Milan lavora in modo molto intenso sul calciomercato. Dopo aver dato le priorità alle uscite, Tare è pronto a chiudere delle operazioni importanti anche in entrata. Modric è stato il primo colpo di questa nuova era. Ormai è praticamente chiuso anche Samuele Ricci e poi si penserà con attenzione a definire anche un terzo affare. Secondo le informazioni di Rudy Galletti, i rossoneri avrebbero deciso di andare con forza su un calciatore visto le difficoltà di arrivare a Jashari.

Stando a quanto riferito dal giornalista, il Milan starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere un giocatore durante la prossima sessione di calciomercato. Il Chelsea sarebbe pronto a dare il via libera al prestito e quindi si tratterebbe di una occasione da sfruttare per regalarsi un rinforzo ancora una volta di livello e andare a completare il centrocampo.

Calciomercato Milan: affare in Premier, i dettagli

Il Milan in questo momento si sta concentrando principalmente sul centrocampo. Gli arrivi di Modric e di Ricci ne sono la conferma, ma non è da escludere che presto possa arrivare anche un terzo rinforzo sulla linea mediana. L’obiettivo numero uno è Jashari, ma la trattativa fatica a decollare con il Club Brugge e quindi si lavora ad una alternativa importante.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe ritornare con forza su Andrey Santos. Il centrocampista è un vecchio obiettivo dei rossoneri per il calciomercato estivo e per questo motivo non è da escludere che ci possa essere un tentativo per magari provare a chiudere una operazione simile. Il classe 2004 ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Milano e il Chelsea sarebbe pronto anche a dare il via libera alla formula del prestito.

Per adesso la priorità di Santos è fare bene al Mondiale per Club con il Chelsea. Subito dopo si ragionerà al calciomercato e il Milan rappresenta una possibilità di calciomercato. Vedremo come si svilupperà la questione e quindi nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro.

Mercato Milan: Andrey Santos resta un obiettivo

