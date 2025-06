Dalla B al Milan: il talento italiano firma con i rossoneri

I rossoneri puntano a rinforzare la rosa e puntare su diversi talenti italiani. Uno lo potrebbero prendere direttamente dalla Serie B

Rinforzare la rosa e puntare anche sui giovani italiani. Il Milan ha le idee molto chiare sul calciomercato e si sta muovendo con attenzione anche sui talenti che si sono messi in mostra in questa stagione. C’è un calciatore che in Serie B ha dimostrato di poter ambire a traguardi importanti e, secondo le informazioni di Gianluigi Longari, anche i rossoneri sono pronti a fare un tentativo nel prossimo calciomercato per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Per il momento si tratta di una ipotesi visto che il club proprietario del cartellino non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore. Il Milan, comunque, ha intenzione di fare un tentativo per valutare le possibilità di arrivare alla fumata bianca. Non sarà affatto semplice per diversi motivi. Ma il giocatore ha dimostrato di avere tanta qualità e il salto in una big durante il calciomercato estivo è da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: Allegri dice sì, occhi sul talento italiano

Allegri ha sempre puntato sui giovani e lo potrebbe fare anche nel Milan. Al momento si tratta di una ipotesi visto che la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cedere il suo calciatore. Ma davanti ad una chiamata dei rossoneri è davvero difficile dire di no e per questo motivo ci attendiamo la possibilità di chiudere la trattativa.

Stando alle informazioni di Longari, il Milan avrebbe messo fra gli obiettivi di calciomercato il talento della Fiorentina Fortini. Il terzino classe 2006 si è messo in mostra con la Juve Stabia e la Viola sarebbe intenzionata a puntare su di lui sin da questa stagione. Non è da escludere che una chiamata dei rossoneri possa far cambiare idea e magari arrivare ad una fumata bianca nella trattativa.

Naturalmente molto dipenderà anche da Fortini. Il Milan non gli consentirà di giocare in Europa, ma potrebbe comunque trovare maggiore spazio visto che manca un vice Hernandez nei rossoneri. Per il momento si tratta di una ipotesi di calciomercato e vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.

Ma i rossoneri hanno voglia di costruire una squadra con talenti italiani presenti in rosa e Fortini potrebbe rappresentare un nome giusto per Allegri.